А снег метет: в Москве поставлен рекорд по объему выпавших осадков

18 декабря в столице поставлен рекорд по объему выпавших осадков в этот день за всё время наблюдений , сообщили «Известиям» в Гидрометцентре. Возможно, по итогам дня синоптики зафиксируют еще один исторический максимум — по высоте снежного покрова. Из-за сильной метели в Москве случился транспортный коллапс — десятки авиарейсов были задержаны и отменены, городской транспорт из-за застрявших машин менял маршруты, а коммунальщики работали круглосуточно и в усиленном режиме. Впрочем, уже 19 декабря в европейской части России снег и дожди сменятся антициклоном и резким похолоданием, ожидают специалисты. А к 22 декабря они прогнозируют оттепель и гололедицу.

Штормовое предубеждение

Штормовое предупреждение, данное Гидрометцентром России на выходные, 17 и 18 декабря, об «очень сильном» снеге, снежных зарядах, метелях и снежных заносах полностью подтвердилось , констатировал «Известиям» научный руководитель организации Роман Вильфанд. В течение почти всего воскресенья в Москве и области шел снег, который привел к заторам на дорогах и отменам авиарейсов.

— Если в метеорологических прогнозах есть слово «очень», значит, прогнозируется опасное явление, которое нарушит жизнедеятельность города. Что и произошло, — отметил Роман Вильфанд.

По данным сервиса «Яндекс Расписания», к вечеру 18 декабря снегопад стал причиной задержки 89 рейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также отмены еще 16 .

А снег метет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Утром в воскресенье столичный департамент транспорта попросил горожан отказаться от поездок на личном транспорте, призвав выбрать для передвижения метро, МЦК и МЦД, а также поезда «Аэроэкспресс» . Чиновники предупредили автолюбителей о большом количестве снега на дорогах, необходимости снижения скорости, уже произошедших мелких авариях и застрявших фурах на МКАД и эстакадах. В течение дня департамент транспорта несколько раз сообщал о задержке трамваев и изменении их маршрутов из-за застрявших на путях автомобилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что «все службы работают в плановом порядке».

« Коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро », — написал градоначальник.

Но он указал, что общественный транспорт работает «без каких-либо серьезных сбоев», и заметил, что «впереди, похоже, вся неделя снегопадов», пообещав этим «заниматься».

А снег метет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В борьбе со снегом в Москве были задействованы 12,5 тыс. единиц техники, работали 119 тыс. сотрудников городских служб . Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что пришлось привлекать дополнительные силы. Он пообещал: уборка снега будет идти круглосуточно.

«Каждые четыре часа проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой, — сказал он. — Под особым контролем коммунальных служб — очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и соцсферы».

Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин призвал горожан запастись терпением.

« Сколько бы ни было у нас коммунальной техники и рабочих, за пять минут, особенно на дворовых территориях, мы ничего не уберем , — сказал он. — Но не каждый день идет такой авральный снег. Главное в этой ситуации — проложить дорожную сеть, чтобы люди могли передвигаться, скорая помощь могла проехать».

Политик обратил внимание, что во дворах расчистке снега мешают стихийно припаркованные машины.

А снег метет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«А службы ЖКХ работают без остановки. У меня на территориях, это Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы Москвы, уже вышла вторая смена на работу, — рассказал он. — Но сейчас мы просто аврально чистим, убираем роторами, щетками. И как только закончится снегопад, начнется второй этап — тогда будут чистить кровли, просыпать дороги антигололедными реагентами и песком. Всё по регламенту».

С таким снегом невозможно справляться в режиме реального времени, согласен эксперт в сфере ЖКХ, эксперт площадки «Общероссийского народного фронта» «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

«Но уборка идет, это видно, больших коллапсов удалось избежать, — сказал он. — Нужно набраться терпения. Во дворах, у кого есть желание и лопаты, можно самим помочь разгребать сугробы, это в общих интересах».

Идем на рекорд

По 18 декабря метеорологи ждут сразу двух рекордов за сутки . Согласно замеру, в столице в воскресенье утром выпало 13 мм осадков, тогда как рекордное значение в этот день за всю историю наблюдений с 1879 года составляет 13,1 мм .

— Значит, можно сказать, что рекорд будет побит, так как снег продолжил идти , — сказал Роман Вильфанд.

А снег метет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще один рекорд суток может быть установлен по высоте снежного покрова. На 9:00 она составляла 33 см. Максимальный показатель за 18 декабря был установлен в 1941 году — 34 см.

— Есть вероятность того, что и он превысит рекордное значение к понедельнику, — полагает Роман Вильфанд.

Рекорд по высоте снежного покрова 19 декабря также принадлежит 1941 году — те же 34 см. А максимальный показатель за весь декабрь был установлен 28-го числа 1919 года — это 68 см .

Причиной мощных осадков в эти выходные стал циклон, который с субботы и до конца воскресенья перемещается через центр европейской части России от юго-запада на северо-восток, уточнил Роман Вильфанд.

— В Москве это снег, а на юге ЦФО, например в Курской, Белгородской, Воронежской областях и в Краснодарском крае, — и мокрый снег, и дождь, — добавил эксперт.

А снег метет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Влиять на европейскую часть России циклон совсем перестанет 19 декабря , сказал Роман Вильфанд. По его словам, уже в ночь на этот день в Москве резко повысится давление.

— Погодой начинает дирижировать антициклон, — отметил эксперт. — Осадков не ожидается, погода станет летной, возможен только небольшой снежок . Самое главное, что будет облачно с прояснениями, то есть и солнце начнет выглядывать.

При антициклоне, по его словам, должен усилиться мороз, особенно ночью.

— Уже сегодня ночью температура в Москве опустится до минус 11–13 градусов, а по Московской области — до 16 градусов, то есть будет резкое, значительное похолодание, — дал прогноз Роман Вильфанд. — А затем в понедельник днем температура повысится до минус 3–4 градусов в столице, до минус 7 по области. Будет гололедица . Во вторник тоже будет преобладать такая антициклональная погода.

А снег метет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко