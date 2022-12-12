Осадочки остались: почему Москву затопило, а Петербург замело

В Москве 12 декабря впервые в истории метеонаблюдений выпало 12 мм дождя. Из-за резкой оттепели водоприемные колодцы забивает шуга — смесь воды с еще не растаявшим снегом, объясняют специалисты. В итоге многие москвичи буквально «плыли» на работу. А вот жителям Санкт-Петербурга пришлось разгребать лопатами снежные завалы. Туда воздушные массы поступают не с юга, а северо-запада, отметили в Гидрометцентре, как результат — по-настоящему зимняя температура с сильными метелями. Причина потопов в Москве — неисправные ливневки, Питер же страдает из-за неправильной организации уборки, считают эксперты. Непогода в Москве начнет отступать 14 декабря, а в Санкт-Петербурге снегопады продолжатся до выходных, прогнозируют синоптики.

Моря и океаны

В понедельник, 12 декабря, часть столицы оказалась затопленной после мощного ливня. Многие москвичи добирались на работу практически вплавь. Так, на завирусившемся в интернете ролике видно, как жители Москвы, чтобы попасть в метро, вынуждены перелезать по забору огромную лужу. В соцсетях горожане также выкладывают видео последствий дождя, который синоптики уже окрестили тропическим.

«Общественный транспорт по улице Тухачевского не ходит. Люди идут пешком. Мамочки изо всех сил толкают коляски по этой каше. Маленьким деткам еще трудней, — жалуется один из подписчиков в группе «Хорошево-Мневники» в социальной сети «ВКонтакте». — Улицу по четной стороне домов не чистят уже который день. Пешеходы добираются до улицы Народного Ополчения и в другую сторону улицы чуть ли не вплавь. Где все дворники?»

Выбор с неба дул Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При этом в центре города местами наблюдается гололед. Как рассказала «Известиям» жительница Москвы Татьяна, на тротуарах у станции метро «Сухаревская» утром был настоящий каток.

— Люди шли, что называется, по стеночке. Особенно тяжело в такую погоду пожилым. Я видела, как равновесие потеряла пенсионерка, ее поднимали всей улицей. Хорошо, что обошлось без травм, — поделилась девушка.

Накануне в столице началось потепление, которое сопровождалось сильным ливнем. Его принесла активная часть южного балканского циклона «Биргит». 10 декабря в Москве выпала четверть месячной нормы осадков в виде снега.

— Такая погода объясняется активностью в европейской части России южного циклона. Он обусловил очень теплые воздушные массы, которые насыщены влагой. Поэтому мы наблюдаем дожди в Москве, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. В умеренных широтах осадки сначала выпадали в виде снега, а с повышением температуры начали идти ливни, — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

12 декабря количество осадков едва не установило рекорд за всю историю метеонаблюдений. В ночь выпало около 12 мм дождя и мокрого снега, больше было лишь в 1960 году, добавил синоптик. Но именно дождя столько не выпадало в этот день ни разу за историю метеонаблюдений, уточнил специалист.

Из-за непогоды столичные аэропорты задержали 43 рейса и отменили еще восемь вылетов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

На съезде со МКАД на севере Москвы часть дороги оказалась затоплена. Где-то колеса машин практически полностью скрывались под водой. Кроме того, ливни привели к тому, что из-за короткого замыкания в Балашихе загорелся торговый центр «СтройТракт».

Дожди продолжатся в столичном регионе и во вторник, 13 декабря, но уже с меньшей интенсивностью.

— В среду, 14 декабря, погода в Москве вернется к зимним значениям. Начнется сильный снегопад. Это хорошо, поскольку после потепления на дорогах образуется гололед. Но снегопад минимизирует гололедицу, — спрогнозировал Роман Вильфанд.

Выбор с неба дул Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

13 декабря температура снизится до нуля, а ближе к концу недели упадет до более привычных зимой температур — до минус 3–5 ночью. В четверг, 15 декабря, ночью будет уже до минус 12 градусов и снег.

Главная причина потопа в Москве заключается в отсутствии достаточного количества ливневок, считает зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. А те, что есть, преимущественно находятся в плохом состоянии. Также в модернизации нуждаются отстойники, в которые стекает вода, уверена она.

«Известия» направили в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы запрос с просьбой прокомментировать обстановку в городе. К моменту публикации ответ не получен. Однако, когда подобные ситуации возникали в прошлый раз, в департаменте ЖКХ Москвы «Известиям» поясняли, что во время подобных резких наступлений оттепели образуется талый сток (шуга) — это смесь воды с еще нерастаявшими снежными массами. Время пропуска талого стока увеличивается.

— Шуга моментально забивает водоприемные колодцы. Снег подтаивает, вода течет, а оставшаяся снежная шуга создает препятствия, — рассказали в департаменте, уточнив, что устранять временные скопления воды частично приходится вручную. К откачке воды в таких условиях привлекаются специализированные средства.

«Дворники сами превращаются в снеговиков»

В отличие от Москвы в Санкт-Петербурге и Карелии который день стоят по-настоящему зимние температуры с сильными метелями.

— Там морозы доходят до минус 10 градусов и идет сильный снег, — отметил Роман Вильфанд.

Причем 11–12 декабря снегопады усилились. По словам синоптика, над Санкт-Петербургом устойчивая система ложбины низкого давления, которая привела к тому, что в воскресенье, 11 декабря, там проходил холодный фронтальный раздел. Именно он и привел к усилению снегопадов. Роман Вильфанд подчеркнул, что воздушные массы в город поступают не с юга, а северо-запада, поэтому там холоднее.

Выбор с неба дул Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

В то же время, по мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, причиной мощных снегопадов в Санкт-Петербурге стал всё тот же «Биргит».

— Это один циклон, центр которого сейчас находится в Латвии. Он образовался над Балканами, проходя над западной границей России на север, принес сначала снег, а потом и дождь в Москву. Он же по северо-восточной периферии принес в Санкт-Петербург снегопады, — отметил эксперт.

В любом случае Санкт-Петербург завалило снегом. В городском комитете по благоустройству утром 12 декабря сообщали, что хотя техника метр за метром чистит дороги, их тут же сразу заметает. « 1007 дворников сейчас сами превращаются в снеговиков, но упорно работают, чтобы можно было пройти по тротуарам, к остановкам общественного транспорта, социальным и образовательным учреждениям. 964 единицы техники приводят в порядок улицы и проспекты», — отметили в комитете.

Однако горожане, похоже, не согласны с оптимизмом чиновников. В соцсетях можно найти десятки жалоб от петербуржцев на плохо очищенные от снега дворы и проспекты. Многие жители города даже решили взять дело, а точнее лопаты, в свои руки.

«В Питере пурга с горизонтально летящим снегом. Ад для коммунальщиков. Радуюсь, что вовремя прикупил компактную лопату в багажник, ибо неведомо, как, когда и где придется откапываться», — поделился впечатлениями пользователь соцсети ВК.

В Петербурге тоже не обошлось без заминок. Там снегопад стал причиной задержки рейсов в аэропорту Пулково и девятибалльных пробок на дорогах.

Выбор с неба дул Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Спрос на лопаты, к слову, в Северной столице вырос на 11%, сообщают местные СМИ.

— В Питере проблема с уборкой снега возникает каждый год, — отметила Светлана Разворотнева. — На мой взгляд, проблема заключается в том, что там за каждую территорию отвечает своя организация. Дворы чистят управляющие компании, за межквартальные проезды отвечает уже другая организация, за основные трассы — третья. Качество работы этих компаний тоже оставляет желать лучшего. В итоге город почищен неравномерно.