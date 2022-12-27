Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
Декабрь 2022 года досрочно стал рекордсменом по осадкам за всю историю наблюдений, которая ведется с 1879 года, рассказали «Известиям» метеорологи. Причем осадки отличались разнообразием: были и снег, и обычный дождь, и ледяной. До конца месяца еще может выпасть около 10 мм, прогнозируют эксперты. Новогодняя ночь тоже, скорее всего, будет сырой.
Досрочный рекорд
По данным на вечер 26 декабря, уже выпало 111,3 мм осадков, а рекордным уровнем считается 111,5 мм и 111,7 мм, зафиксированные в Москве в 1981 году, рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В первом случае рекорд относился к станции на ВДНХ, во втором — к старейшей в Москве метеостанции Тимирязевской сельхозакадемии.
Данные за понедельник, приблизившиеся к рекордным, относились к станции академии, тогда как на ВДНХ выпало только 94 мм осадков. Всего же в Москве девять метеостанций.
Рекорд 1981 года уже побит, причем досрочно, заявил во вторник, 27 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Оказалось, что нынешний декабрь стал лидером по осадкам за 143 года инструментальных наблюдений, которые ведутся в Москве. Были и снег, и мокрый снег, и ледяной дождь, и просто дождь, — сказал он «Известиям».
Гидрометцентр уже вечером понедельника фиксировал 111,6 мм осадков, выпавших в столице в первом зимнем месяце. А во вторник начался новый снегопад.
Разницу в оценке рекордных значений Татьяна Позднякова объяснила «разными подходами», указав, что осадки всегда неравномерно распределяются по территории Москвы. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков и вовсе считает, что учитывать десятые доли — «это ерунда».
— Осадки измеряют с точностью до миллиметра, и десятые доли миллиметра здесь не имеют никакого значения, — заявил он. — Но когда осадков меньше нормы, то там могут и десятые доли играть роль.
В течение ближайших дней в столице может прибавиться еще 6–10 мм осадков, так что уникальность декабря 2022 года не вызывает сомнений, уверен Роман Вильфанд. Прогноз Татьяны Поздняковой еще более смелый — до конца месяца может выпасть еще 10–15 мм осадков.
— Однозначно, этот декабрь будет действительно самым мокрым, — сказала она. — И за оставшиеся дни у нас ожидается снег, а в ночь на среду — местами сильный снег.
Но она отметила, что декабрь 2022 года всё же не станет самым теплым, хотя и не назвала средней его ожидаемой температуры.
Как писали ранее «Известия», в декабре несколько раз практически был установлен и рекорд по высоте снежного покрова: 18 и 19 числа он составил 33–34 см. При этом дневной максимум за всю историю наблюдений относится к 19 декабря 1941 года, тогда тоже выпало 34 см снега. А самое высокое значение в декабре было установлено в 1919 году — 28 декабря высота снега составила 68 см.
Что на Новый год
Что касается предстоящего праздника, метеорологи не обещают волшебной новогодней ночи. И горожане, и те, кто приедет отмечать Новый год в столицу, не дождутся морозов и пушистого снега. 31 декабря, как и ночь на 1 января, будут теплыми, говорят специалисты.
— Будут осадки, нас ждут хлябь, мокрый снег и дождь. Единственное, что радует, — большого количества осадков не будет, — сказала Татьяна Позднякова.
По ее словам, в течение 12 часов выпадет около 2–3 мм. А дневная температура 31 декабря и 1 января будет положительной — в пределах +2...+3 °С.
Говорить о том, что январь продолжит бить рекорды по осадкам, не приходится, добавил Роман Вильфанд. Нет закономерности между погодой в этом месяце и в последующем, пояснил он.
Напомним, в Москве самым теплым первый месяц зимы был в 2006 году, когда средняя температура составила +1,2 °С. В декабре 2019 года средняя температура была +1.1 °С, в 2011 году — −0.1 °С. А абсолютный максимум температуры воздуха в Москве в декабре составляет +9 °С. Такое значение было зафиксировано в столице 24 декабря 2015 года.
То в холод, то в жар
Погодные рекорды в 2022 году в Москве ставили не только зимние, но и летние месяцы.
Например, август оказался самым теплым в истории метеонаблюдений в столице. 26 числа в Москве был побит рекорд 70-летней давности — температура воздуха прогрелась до +30,3 °С. По словам Романа Вильфанда, воздух в столице восемь дней подряд прогревался выше 30 °С, что стало буквально «фантастическим» рекордом для конца лета.
Как пояснял климатолог Алексей Кокорин, летом ощущается «размах междугодовой изменчивости», поэтому август мог быть либо сильно холодным, либо сильно жарким. Сам факт того, что он в Москве оказался рекордным по жаре, по словам специалиста, неудивителен, однако никто не мог предсказать, что это произойдет именно в 2022 году.
Также эксперт указал на то, что зафиксировано еще одно изменение климата, которое вызвано парниковым эффектом, — это учащение волн жары. Алексей Кокорин предполагает, что к середине XXI века такие волны будут накатывать раз в три года. Это притом что в XIX веке они происходили раз в 50 лет.