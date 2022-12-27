Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков

Декабрь 2022 года досрочно стал рекордсменом по осадкам за всю историю наблюдений , которая ведется с 1879 года, рассказали «Известиям» метеорологи. Причем осадки отличались разнообразием: были и снег, и обычный дождь, и ледяной. До конца месяца еще может выпасть около 10 мм, прогнозируют эксперты. Новогодняя ночь тоже, скорее всего, будет сырой .

Досрочный рекорд

По данным на вечер 26 декабря, уже выпало 111,3 мм осадков, а рекордным уровнем считается 111,5 мм и 111,7 мм, зафиксированные в Москве в 1981 году , рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В первом случае рекорд относился к станции на ВДНХ, во втором — к старейшей в Москве метеостанции Тимирязевской сельхозакадемии.

Данные за понедельник, приблизившиеся к рекордным, относились к станции академии, тогда как на ВДНХ выпало только 94 мм осадков. Всего же в Москве девять метеостанций.

Москва под шубой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Рекорд 1981 года уже побит, причем досрочно , заявил во вторник, 27 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Оказалось, что нынешний декабрь стал лидером по осадкам за 143 года инструментальных наблюдений, которые ведутся в Москве . Были и снег, и мокрый снег, и ледяной дождь, и просто дождь, — сказал он «Известиям».

Гидрометцентр уже вечером понедельника фиксировал 111,6 мм осадков , выпавших в столице в первом зимнем месяце. А во вторник начался новый снегопад.

Разницу в оценке рекордных значений Татьяна Позднякова объяснила «разными подходами», указав, что осадки всегда неравномерно распределяются по территории Москвы. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков и вовсе считает, что учитывать десятые доли — «это ерунда».

Москва под шубой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Осадки измеряют с точностью до миллиметра, и десятые доли миллиметра здесь не имеют никакого значения , — заявил он. — Но когда осадков меньше нормы, то там могут и десятые доли играть роль.

В течение ближайших дней в столице может прибавиться еще 6–10 мм осадков , так что уникальность декабря 2022 года не вызывает сомнений, уверен Роман Вильфанд. Прогноз Татьяны Поздняковой еще более смелый — до конца месяца может выпасть еще 10–15 мм осадков .

Москва под шубой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Однозначно, этот декабрь будет действительно самым мокрым, — сказала она. — И за оставшиеся дни у нас ожидается снег, а в ночь на среду — местами сильный снег.

Но она отметила, что декабрь 2022 года всё же не станет самым теплым , хотя и не назвала средней его ожидаемой температуры.

Как писали ранее «Известия», в декабре несколько раз практически был установлен и рекорд по высоте снежного покрова: 18 и 19 числа он составил 33–34 см . При этом дневной максимум за всю историю наблюдений относится к 19 декабря 1941 года, тогда тоже выпало 34 см снега. А самое высокое значение в декабре было установлено в 1919 году — 28 декабря высота снега составила 68 см.

Что на Новый год

Что касается предстоящего праздника, метеорологи не обещают волшебной новогодней ночи . И горожане, и те, кто приедет отмечать Новый год в столицу, не дождутся морозов и пушистого снега. 31 декабря, как и ночь на 1 января, будут теплыми , говорят специалисты.

— Будут осадки, нас ждут хлябь, мокрый снег и дождь . Единственное, что радует, — большого количества осадков не будет, — сказала Татьяна Позднякова.

Москва под шубой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По ее словам, в течение 12 часов выпадет около 2–3 мм. А дневная температура 31 декабря и 1 января будет положительной — в пределах +2...+3 °С.

Говорить о том, что январь продолжит бить рекорды по осадкам, не приходится , добавил Роман Вильфанд. Нет закономерности между погодой в этом месяце и в последующем, пояснил он.

Напомним, в Москве самым теплым первый месяц зимы был в 2006 году, когда средняя температура составила +1,2 °С. В декабре 2019 года средняя температура была +1.1 °С, в 2011 году — −0.1 °С. А абсолютный максимум температуры воздуха в Москве в декабре составляет +9 °С. Такое значение было зафиксировано в столице 24 декабря 2015 года.

То в холод, то в жар

Погодные рекорды в 2022 году в Москве ставили не только зимние, но и летние месяцы .

Москва под шубой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Например, август оказался самым теплым в истории метеонаблюдений в столице. 26 числа в Москве был побит рекорд 70-летней давности — температура воздуха прогрелась до +30,3 °С. По словам Романа Вильфанда, воздух в столице восемь дней подряд прогревался выше 30 °С, что стало буквально «фантастическим» рекордом для конца лета.

Как пояснял климатолог Алексей Кокорин, летом ощущается «размах междугодовой изменчивости», поэтому август мог быть либо сильно холодным, либо сильно жарким . Сам факт того, что он в Москве оказался рекордным по жаре, по словам специалиста, неудивителен, однако никто не мог предсказать, что это произойдет именно в 2022 году.