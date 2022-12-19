Почасовой механизм: как быстро должны расчищать Москву от снега

В Москве в течение 17–18 декабря выпало 25 см снега — 60% месячной нормы осадков. К утру понедельника дороги полностью убрать не успели и город стоял в пробках. Впрочем, городские регламенты содержания дорог нарушены, похоже, не были — согласно им, на полное устранение последствий сильных снегопадов дается от двух до девяти дней. Гораздо быстрее и чаще — каждые три часа — должны убираться дворы жилых домов. Но это происходило далеко не везде, свидетельствуют очевидцы. В городе не хватает дворников — согласно данным Центра занятости населения Москвы, по состоянию на 19 декабря не заняты более 1,6 тыс. подобных вакансий, причем за последнюю неделю их число увеличилось на 10%. Мигрантов, которые традиционно занимаются этой работой, становится меньше, пояснили эксперты. К концу текущей недели в Москву придет оттепель, однако, несмотря на плюсовые температуры, город «не поплывет» — только просядут сугробы, утешили синоптики.

Снежный понедельник

В Москве 18 декабря выпало 25 см осадков, это 60% месячной нормы. Накануне в столице тоже была метель. А всего с начала декабря на город обрушилось уже 2,5 месячные нормы осадков, сообщил сайт мэра Москвы.

Власти столицы мобилизовали дополнительные ресурсы для уборки улиц — и людские, и технические, поспешил отчитаться перед москвичами заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В работах задействовали 120 тыс. человек, 40 тыс. из них привлечены дополнительно, и примерно 14,2 тыс. единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники. Работы по уборке снега идут круглосуточно. Мы сделали всё для того, чтобы город жил, работал в штатном режиме», — опубликовал его слова сайт Mos.ru.

Согласно разъяснениям, размещенным на сайте Mos.ru в январе 2021 года, снег с дорог и тротуаров по нормам положено убирать в течение двух-четырех часов, а вывозить — в течение 12 часов. При затяжном снегопаде уборочная техника должна выходить на дороги каждые четыре часа. Во время сильных снегопадов специалисты чистят от снега и наледи тротуары во дворах и площадки возле подъездов жилых домов каждые три часа.

«Не более суток дается на уборку сугробов рядом с торговыми центрами, рынками, театрами, школами, поликлиниками, около станций метро и на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах, а также около въездов в приемные отделения больниц и станций скорой помощи. Она должна начаться сразу после снегопада. В отличие от других мировых столиц, городские службы в Москве не имеют права оставлять снег на тротуарах», — уточняет Mos.ru.

Правила предписывают коммунальным службам подметать снег на городских дорогах и МКАД после выпадения каждых 5 см снега. На противогололедную обработку тротуаров на дорогах районного значения и небольших дорогах, магистралях и крупных проспектах, МКАД, ТТК, Садовом и Бульварном кольце отводится пять часов. Уборка снежного наката с тротуаров на дорогах районного значения и небольших дорогах должна быть завершена за 12 часов. На сгребание снежных валов на обочинах дорог дается 16 часов, на очистку обочин от снега на всех дорогах есть только сутки, утверждали городские власти на своем сайте.

Эти амбициозные регламенты столица в понедельник явно выдержала не везде. Снегопад прекратился примерно в 19:20 вечера 18 декабря. Между тем утро 19 декабря всё же оказалось «внештатным»: за ночь дороги убрать не успели, и в первый день рабочей недели Москва стояла в пробках.

Даже в 10–11 часов утра в некоторых районах столицы людям приходилось выпрыгивать из общественного транспорта в сугробы (а, например, на Дубининской улице Даниловского района и в районе станции метро «Выхино» корреспонденты «Известий» наблюдали подобную картину в 22 часа 19 декабря), брести по натоптанной тропинке в том месте, где должен быть тротуар, вручную выталкивать машины с обочин дорог, прибегая к помощи всех вокруг, в том числе и дворников.

Впрочем, воскресный снегопад оказался сильным соперником: он побил все рекорды за историю метеонаблюдений.

В регламенте комплексного содержания объектов дорожного хозяйства Москвы, однако, даются более реальные сроки избавления улиц от снега. Там говорится, что на его полную уборку и вывоз дается от двух до девяти дней в зависимости от силы снегопада. Территории города делятся на категории. Так, автомагистрали с шириной проезжей части не менее 15 м, имеющие разделительную полосу, относятся к первой категории, а обычные, нескоростные автодороги могут относиться к первой–пятой категориям в зависимости от числа полос и их ширины.

Первоочередной выборочный вывоз снега должен быть произведен в первые 12 часов после окончания снегопада на всех дорогах. А далее вывоз снега с дорог первой–четвертой категорий может занимать не более четырех дней. С дорог пятой категории (дороги местного значения) — не более девяти дней.

Справка «Известий» В других странах подходы к уборке снега разные. Так, например, в Нью-Йорке, США, местных жителей во время сильного снегопада призывают оставаться дома. На машине и вовсе нельзя никуда поехать — иначе штраф. Госучреждения, школы и магазины во время обильных осадков закрываются мэром города. После окончания снегопада спецтехника очищает автомобильные дороги. Коммунальщики заранее обрабатывают их противогололедными реагентами, чтобы снег не слежался, и его легко было счистить. В Германии и Канаде незадолго до метели сотрудники дорожной службы также обрабатывают асфальт реагентами, а после начала снегопада производят регулярную очистку дорог. При этом для спецтехники создается «зеленый коридор» из светофоров. В Швеции дороги поливают смесью из кипятка и щебня. После того как такой состав застынет на морозе, он превращается в качественную гладкую, но не скользкую дорогу, а после таяния жидкость стекает в канализацию.

Недорого и сердито

Столице не хватает дворников в зимний период, считает председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. Дворниками традиционно работают мигранты , уточнил эксперт. По его данным, в Москве этой работой на штатных должностях занимается около 30 тыс. гастарбайтеров.

— У ЖКХ определенное количество ставок, которые нужно увеличивать в зависимости от погодных условий. Но система не позволяет это сделать оперативно, в том числе из-за невозможности спрогнозировать количество осадков. Кроме того, в зимний период дворникам стоило бы повысить зарплату, тогда стимул работать в авральном режиме был бы больше, — сказал он.

Согласно данным Центра занятости населения Москвы, средняя зарплата дворников в столице составляет 25–30 тыс. рублей , но есть предприятия, которые предлагают 40–50 тыс. рублей.

По словам эксперта, работодатели в последнее время стали предпочитать мигрантам россиян. Дело в том, что иностранные работники более требовательны: им нужно платить за жилье и отправлять средства семье на родину. Кроме того, за ними ведется дополнительный контроль со стороны различных проверяющих инстанций. Но работать дворниками, да еще и за такую зарплату, россияне не спешат, уточнил Юрий Московский. А число мигрантов уменьшается.

— По разным причинам мы лишились части мигрантов, которые ехали к нам работать с Украины. Беженцы в нынешнее время покрыть этот дефицит не в состоянии — это абсолютно другая категория, — сказал он.

Приезжие не хотят работать много за низкую зарплату и кочуют от вакансии к вакансии, повышая заработок, добавил эксперт.

— Люди ищут работу, где больше платят и меньше обязанностей. Например, мигрант сперва устраивается дворником, а после покупает велосипед и становится курьером, — пояснил он.

По его словам, иностранные граждане будут продолжать приезжать в Россию на заработки в ближайшие 10 лет. Однако тенденция меняется — всё больше жителей Средней Азии ориентируются на работу в Китае. Там зарплата среднего промышленного рабочего выше, чем у нас.

— В России же, помимо низкого уровня заработка и высокой стоимости жизни, довольно строгое миграционное законодательство. За любые два административных нарушения мигрантам грозят выдворение из России и трехлетний запрет на въезд, — подчеркнул Юрий Московский.

«Известия» направили запрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову о готовности города к сильным снегопадам и текущей ситуации с уборкой улиц.

Алло, мы ищем дворника

Согласно данным Центра занятости населения Москвы на 19 декабря, на сайте опубликовано 1654 вакансий дворников — на 165 больше, чем месяцем ранее.

Больше всего дворников (200 человек) требуется в Басманный район Москвы. Судя по тому, что по состоянию на 31 октября цифра была ровно такой же, за прошедшие полтора месяца коммунальщикам не удалось найти на это место ни одного соискателя. Корреспондент «Известий» попытался «наняться» на работу в ГБУ «Жилищник» Басманного района, но по указанному на сайте телефону дозвониться не удалось.

На втором месте по дефициту дворников находится Теплый Стан (60 вакансий), на третьем — Ясенево, Обручевский район и Хорошево-Мневники (по 50 вакансий).

За очистку снега в Москве отвечает несколько городских и частных служб, пояснил «Известиям» руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев. Уборкой занимаются коммерческие управляющие компании и ГБУ «Жилищник». Они отвечают за дворы, тротуары и придомовые территории, уточнил эксперт.

— Гражданам следует отправлять запросы именно им. Они должны своевременно проводить как очистку снежного покрова, так и обработку противогололедными средствами. Что касается дорог, которые не относятся к придомовым территориям, то за ними в каждом районе ведет контроль ГБУ «Автомобильные дороги», — сказал Сергей Сергеев.

По словам юриста, сотрудники этого учреждения обязаны вовремя удалять снежный покров, иметь необходимое количество работников и техники. Для этого существуют утвержденные нормативы. Например, нормы очистки тротуаров зависят от проходимости — от 50 до 100 человек в час — и наличия или отсутствия снегопада. В зависимости от этих двух факторов очистка должна производиться либо каждые 30 минут, либо раз в три часа, уточнил эксперт.

— Если говорить про дороги и магистрали, они должны чиститься сразу, как только начинается снегопад. Также нормативами предусмотрено количество снега, которое может находиться на дороге — от 1 до 2 см снежного покрова. Всё, что свыше этого показателя, должно оперативно убираться, — рассказал он.

При этом адвокат сомневается, что москвичи на фоне неубранных дорог станут массово подавать иски к «Жилищникам». Однако такие случаи есть.

— Претензии могут быть достаточно обоснованными, особенно если они касаются выезда с придомовых территорий. Если из-за снежного завала человек не смог выехать со двора, то это в любом случае ответственность коммунальных служб, — уточнил Сергей Сергеев.

Москва не поплывет

Никакого снежного коллапса в Москве нет, а недостаточная скорость уборки связана с большим объемом снега, вывезти который единовременно физически невозможно, сказал «Известиям» член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Игорь Бускин. Даже если из города убрать весь транспорт, что в реальности сделать невозможно, всё равно для вывоза всего объема выпавшего снега коммунальщикам понадобится несколько дней, указал депутат.

— Я бы вообще снег убирал с дорожно-уличной сети, а во дворах оставлял. Скидывал бы просто на газон. Тогда весной растения смогут получить достаточное количество влаги в результате таяния большой массы снега, — сказал он.

Менять нормативы по уборке снега, по словам депутата, нет необходимости, поскольку ежегодный объем осадков непредсказуем. Например, зимой 2017–2018 года снега в Москве почти не было, отметил Игорь Бускин. Людей и техники для уборки в столице и области достаточно, считает он.

Несмотря на то что в конце текущей недели температура в течение нескольких дней будет держаться около +1 градуса, ожидать в Москве подтоплений не стоит, заявила «Известиям» метеоролог, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

— Москва «плывет», только когда есть осадки в виде дождя. При +1 градусе осадки выпадают в виде мокрого снега. Он может начать таять, только если среднесуточная температура какое-то время остается положительной. В конце недели температура воздуха будет выше климатической нормы на шесть градусов, но не долго. Несомненно, сами сугробы будут уменьшаться за счет уплотнения снега, — уточнила синоптик.

При этом 20 и 21 декабря температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Традиционно, по словам Поздняковой, в этих числах декабря среднесуточная температура воздуха составляет минус 7 градусов.