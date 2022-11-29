Закон гор: с каких склонов детям лучше не кататься

Популярные зимние забавы ежегодно становятся причиной серьезных травм и даже гибели детей. Катание с гор любят все, но мало кто задумывается о безопасности этого развлечения. В Челябинской области на днях погибла восьмилетняя девочка — она съехала с горки, образовавшейся после чистки снега, но упала с ватрушки и получила травмы, несовместимые с жизнью. На каких склонах кататься можно, а на каких нет, кто ответственен за существование опасных горок — разбирались «Известия».

Что случилось с девочкой

Трагедия произошла 26 ноября днем в поселке Петропавловский. Челябинская прокуратура сообщает, что девочка получила травмы после падения и скончалась в больнице в тот же день.

Ленинский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России по Челябинской области пока проводит проверку по факту произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что ребенок получил травму грудной клетки.

Закон гор Фото: Управление СК РФ по Алтайскому краю

Горка, на которой разыгралась трагедия, образовалась после чистки снега.

Несмотря на только начинающийся зимний сезон, инцидент этот уже не первый — 21 ноября в Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего подростка. Он погиб при катании на тюбинге, прицепленном к автомобилю . Молодой человек отпустил трос, который его удерживал, и врезался в стоящую на обочине машину.

На днях в Москве умерла семиклассница. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, но известно, что накануне она травмировала запястье при катании с горки.

Кто отвечает за безопасность снежных гор

Адвокат Александр Иноядов замечает, что правовое регулирование катания на снежных горках ограничивается правилами безопасности, применяемыми в местах отдыха, в которых предоставляются услуги по организации досуга.

— Требования к безопасности услуг обязывают администрацию внимательно подходить к обустройству такого вида отдыха и контролю за правилами безопасности, — рассказал он «Известиям». — А вот в местах неорганизованного отдыха вся ответственность и риски возлагаются на самих отдыхающих.

Закон гор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Однако вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов замечает, что с 1 марта 2017 года введен в действие ГОСТ Р 56987-2016, устанавливающий требования к зимним горкам.

— Теперь, чтобы оборудовать зимнюю горку, нужно пройти сложную процедуру сертификации, которая может обойтись недешево — около 100 тыс. рублей, — рассказал он «Известиям». — А за несанкционированное возведение горок, во-первых, предусмотрен штраф (2 тыс. рублей для граждан и 30 тыс. рублей для компаний), во-вторых, такие горки могут быть снесены в принудительном порядке либо по инициативе самих властей, либо на основании обращений граждан, если, например, горка находится в опасной близости к проезжей части.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев замечает, что сертификации не подлежат ледяные горки со скатом не выше 40 см. В ГОСТе, говорит он, указываются материалы, из которых должен быть оборудован такой вид развлечения, и даже позы, в которых можно и нельзя спускаться по склону.

По его словам, обязанность по содержанию детских площадок лежит на управляющих организациях, которые управляют домом, и на эти же организации возложена обязанность за эксплуатирование ледяных горок, если они есть во дворе. Родители ребенка, получившего травму на таком склоне, имеют право потребовать компенсацию от управляющей организации .

Закон гор Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Поэтому, чтобы не нести ответственность, управляющие организации призывают сотрудников коммунальных служб засыпать песком самовольно построенные ледяные горки, чтобы избежать неприятных инцидентов, связанных с таким видом развлечений, — говорит Гавришев.

Минстрой определяет, что ледяные горки, которые во дворах жители построили самостоятельно, находятся в компетенции управ районов, говорит юрист. По его словам, их могут ликвидировать, если они не отвечают требованиям безопасности.

Главный эксперт страны по ЖКХ от «Народного фронта» Светлана Калинина замечает, что сейчас появление горок для катания — стихийная история, причем речь идет не только о склонах в парках, но и о старых деревянных конструкциях, которые построены давным-давно, но до сих пор используются в населенных пунктах, а также о тех, что самостоятельно оборудуют родители.

Как предотвратить ЧП на горках

Александр Иноядов замечает, что работники коммунальных служб могут в инициативном порядке ограничить пользование стихийными склонами — их засыпают песком, огораживают или маркируют запретительными знаками.

— Но запретить свободный проход и самовольное катание такие службы не могут, поэтому ответственность лежит на родителях и самих посетителях таких мест, — заметил он.

Адвокат отмечает, что следственные органы при расследовании происшествий также могут вынести представления об устранении причин и условий, которые способствовали совершению правонарушений : от владельцев земельных участков и эксплуатирующих организаций могут, например, потребовать пресечь катание на склоне.

Закон гор Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Гавришев отмечает, что в ситуации с трагедией в Челябинской области ответственность за гибель восьмилетней девочки должны понести коммунальные службы, которые вовремя не убрали снег, однако их вину еще нужно доказать.

Специалист в сфере правового консалтинга Нихад Касумов отмечает, что у городских служб возникает обязанность ликвидировать опасные горки, если они образовались на территории, им подведомственной, тем более что в случае трагедии следственные органы и суд будут проверять надлежащее состояние этой территории.

Владимир Кузнецов считает, что если травма была получена на сертифицированной горке, то и ответственность за это будет нести человек, ее установивший. А вот в случае инцидентов на горках несертифицированных отвечать придется самим гражданам.

— Подобная ситуация создается по той причине, что власти далеко не всегда готовы идти на создание обширной бесплатной инфраструктуры, что побуждает граждан сооружать опасные горки, — считает Кузнецов. — Если администрации соответствующих муниципальных образований решат пойти навстречу гражданам, можно ожидать и исправления ситуации.

Светлана Калинина замечает, что платная горка — это гарантия того, что там точно есть человек, отвечающий за безопасность детей, за качество покрытия, за отсутствие на склоне предметов, на которые можно наткнуться.

Закон гор Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

По ее словам, всегда есть ответственное лицо, которое отвечает за ту или иную территорию, где находилась опасная горка, — обычно это глава муниципального образования или района, который и должен разбираться с бесконтрольным доступом к таким склонам. Но это не так просто: даже посыпание песком в нашей природной зоне бессмысленно — выпавший снег, мороз после оттепели превращают посыпку в дополнительный ледяной покров. Стихийные горки, говорит Калинина, всё равно будут появляться.

— Единственное, что может помочь, — разъяснительная работа , — полагает она. — По своей практике могу сказать: там, где людям разъясняют, показывают на примерах, какие бывают травмы у детей, родители чаще начинают думать о безопасности. Но ответственность родителей в принципе нужно более жестко прописать.

Правила безопасности на горке

О том, как уберечь себя и своих детей от травм при катании с горки, рассказывают в МЧС. Правила достаточно просты, но соблюдение их позволит избежать трагедий. Эти правила необходимо донести и до детей.

1. Нельзя перегружать тюбинг. В характеристиках модели указан максимально допустимый для него вес.

2. Можно кататься на ватрушках с горок уклоном не более 20 градусов , рекомендуют в МЧС. К слову, горки, появившиеся из-за уборки снега, обычно имеют гораздо более крутой уклон, чем 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения, а на самом склоне не должно быть деревьев.

3. Нельзя начинать спуск по неподготовленной трассе, не осмотрев ее. На ней не должно быть ям, бугров, торчащих кустов и камней, которые могут повредить тюбинг, проколов его или разрезав. Не стоит и кататься на надувных санках по песку или щебню.

Закон гор Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

4. Тюбинг развивает большую скорость, да еще и малоуправляем, поэтому особенно важно обращать внимание на других катающихся: убедитесь перед началом спуска, что никого перед вами нет — особенно детей.

5. Не надо прыгать на ватрушке, пытаться стоять во время спуска — кататься на тюбинге следует сидя.

6. Нельзя привязывать ватрушку к машинам, снегоходам, квадроциклам и другим движущимся механизмам.

7. Еще одно правило, обязательное для любого вида активного отдыха, — не надо кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.