В Москве школьница умерла от сердечной недостаточности после катания на горке
В Москве семиклассница умерла от острой сердечной недостаточности, накануне она травмировала запястье при катании с горки. Об этом 28 ноября сообщил источник «Известий».
Девочке резко стало плохо ночью 28 ноября в доме на улице Маршала Захарова. Спустя некоторое время она умерла. Причиной ее смерти, по предварительной информации, стала острая сердечная недостаточность.
Уточняется, что накануне днем ребенок катался на горке и получил травму запястья. Кроме того, девочка была инвалидом по зрению.
17 ноября сообщалось, что в Перемышльском районе Калужской области 14-летняя школьница умерла во время урока физкультуры. Никаких подробностей происшествия на момент публикации не приводилось.