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Второклассница умерла из-за травм после катания на тюбинге под Челябинском

Ребенок умер из-за полученных при катании на тюбинге травм под Челябинском
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Второклассница скончалась в больнице после полученных травм при катании на тюбинге в Челябинской области.

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По данным «Известий», инцидент произошел 26 ноября. По предварительной информации, ребенок при катании с горки на тюбинге получил травму грудной клетки, после чего был госпитализирован. Сама же горка образовалась после чистки снега.

Ленинский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета РФ по Челябинской области проводит по факту произошедшего проверку. Также для установления точной причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.

21 ноября стало известно, что в Алтайском крае следователями возбуждено уголовное дело после смерти 16-летнего подростка, погибшего при катании на тюбинге, прицепленном к автомобилю.

Установлено, что поздно вечером 20 ноября в селе Сорокино подросток катался на тюбинге, прицепленном к автомобилю ВАЗ-2115. Молодой человек отпустил удерживающий трос, врезался в стоящий на обочине автомобиль и получил смертельные травмы.

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