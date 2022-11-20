Спасательный круг: почему в бассейнах тонут дети

В новосибирской больнице на днях умерла девочка, которая во время урока физкультуры «была обнаружена на дне бассейна». В Нижневартовске в тяжелом состоянии остается мальчик, который пошел ко дну во время тренировки, когда за детьми не следил тренер. К сожалению, эти инциденты не единичны — новости о трагедиях в бассейнах появляются постоянно. Почему занятия плаванием становятся опасны и как предотвратить несчастные случаи — в материале «Известий».

Трагедии в бассейнах

В минувшую среду стало известно, что школьница, обнаруженная без сознания на дне бассейна во время урока физкультуры в Новосибирске, умерла в больнице. Второклассницу доставили в Городскую детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии 15 ноября. После ее смерти СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Развернутых комментариев участники событий пока не дают, но среди версий есть в том числе вероятность отлучки преподавателя во время занятия и не проведение обязательного медосмотра детей перед его началом.

Это уже второе серьезное ЧП в бассейнах с детьми за последние дни: 14 ноября впал в кому восьмиклассник из Нижневартовска, который пришел на тренировку в спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия». Там, как сообщается, мальчик оказался вне поля зрения тренера и ушел под воду. Тонущего ребенка вытащили, доставили в больницу, но в тяжелом состоянии.

Спасательный круг 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ

В СУ СК по ХМАО заявили, что тренер по плаванию «не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна». Против нее возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В СМИ сообщают, что ребенок уже вышел из комы, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

В сентябре утонула 13-летняя школьница в Москве, которая пришла на тренировку. До начала занятия она решила поплавать, но потеряла сознание в воде.

Что надо делать перед посещением бассейна

Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов заметил, что далеко не всегда причиной трагедии становится состояние здоровье ребенка, но если есть противопоказания или серьезные заболевания, то родителям стоит предупредить администрацию школы (если речь идет о школьном бассейне, как в Новосибирске) и написать письменное заявление об отказе от занятий.

Эксперт по безопасности на воде Александр Дьяченко отмечает, что перед посещением бассейна дети должны проходить медосмотр, в зависимости от возраста, там может быть обязательная флюорография, обследование на предмет кожных заболеваний, кишечной палочки, а также посещение педиатра. На основании всех показаний врач выдает справку о том, что ребенок может ходить в бассейн. И в этой ситуации, считает Дьяченко, всё зависит от внимательности педиатра.

Проблемой здесь становится тот факт, что справку для бассейнов зачастую либо выписывают формально, либо вовсе покупают у неких «частных клиник», которые просто присылают необходимый медицинский документ с курьером.

Однако, замечает руководитель центра спецподготовки «Акваспас» Оксана Шевалье, если каких-то глобальных противопоказаний для посещения бассейна нет, более действенным будет осмотр терапевтом непосредственно перед занятием .

Спасательный круг 2 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Можно посмотреть хотя бы на внешний вид человека, — рассказала она «Известиям». — Чаще всего тонут потому, что человек уже пришел в обессиленном состоянии. Если говорить о пожилых людях, то перед каждым посещением бассейна рекомендовано мерить давление. Потому что бывает, что человек приходит поплавать, чтобы его «отпустило», а из-за активной деятельности ему становится только хуже.

Она подчеркнула, что важно отсутствие критического состояния в конкретный момент — высокого давления, слишком высокого пульса. Справка же, выданная педиатром или терапевтом, действует шесть месяцев, и она не может подтвердить, что в день, когда человек приходит в бассейн, он реально не имеет никаких противопоказаний, говорит Шевалье.

Управляющий московского «Идеал фитнеса» Оксана Бабкина считает, что медицинский допуск нужно сделать обязательным не только для посещения бассейна, но и в целом для занятий физкультурой и спортом.

— Это, в свою очередь, станет превентивной мерой для раннего выявления серьезных заболеваний, — говорит она.

Почему нельзя экономить на персонале

Александр Дьяченко полагает, что все ранее разработанные правила и положения предусматривают исключение подобных случаев — при условии их выполнения.

— Работа в бассейне — преподавателей, тренеров-инструкторов — четко регламентирована, все требования безопасности прописаны, — рассказал он «Известиям». — Детей без присмотра оставлять нельзя, в зависимости от количества занимающихся в чаше бассейна должно быть определенное количество преподавателей и тренеров, умеющих оказать первую помощь.

При этом Дьяченко подчеркивает, что ужесточение требований к бассейнам в плане увеличения людей для обеспечения безопасности не имеет смысла. Уже всё предусмотрено, надо лишь исполнять существующие требования. Он подчеркивает, что в бассейнах, в частности, должен быть матрос-спасатель, который не занимается ничем, кроме как наблюдением за водной гладью.

Спасательный круг 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Оксана Шевалье замечает, что руководители бассейнов, к сожалению, часто экономят на таком персонале. Или тренер совмещает свою работу с обязанностями человека, обеспечивающего безопасность. Причем не каждый тренер имеет документы о том, что он является спасателем.

— И в результате у него в должностных обязанностях прописана «забота о своих подопечных», но он заботится только о своих, а волей руководства смотрит и за остальным бассейном, — рассказала она. — То есть ответственным за безопасность в бассейне оказывается просто дежурный тренер, который занят своей группой и не видит остальных.

Кто следит за детьми

Шевалье подчеркивает, что зачастую дело в недостаточном внимании тренера или спасателя и его плохой подготовке. У человека, работающего в бассейне, нередко не оказывается навыков по спасению и оказанию помощи, а нанимать надо аттестованных спасателей . Более того, говорит она, только в случае наличия аттестации такой человек будет нести реальную ответственность за безопасность в бассейне перед законом . А Александр Иноядов замечает, что нередко фигурантами уголовного дела становится именно представители администрации бассейна.

Оксана Бабкина подчеркивает, что даже при достаточном количестве персонала необходимо, чтобы с медработниками, тренерами и инструкторами по плаванию проводились беседы по технике безопасности ежедневно.

Спасательный круг 4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Александр Дьяченко указывает, что администрация бассейна должна подтвердить квалификацию персонала, приняв зачеты у тренеров как по теории, так и по практическим знаниям — и только после этого допускать к работе с детьми.