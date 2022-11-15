Восьмиклассник впал в кому после заплыва в Нижневартовске. По информации «Известий», инцидент произошел утром 14 ноября в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия».

Во время занятия в бассейне 14-летний мальчик оказался вне поля зрения тренера и ушел под воду. Тонущего ученика удалось вытащить, его доставили в больницу. В настоящий момент он в коме.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ханты-Мансийскому АО, тренер по плаванию не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна и не обеспечила соблюдения правил техники безопасности.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

12 сентября в Москве в плавательном бассейне утонула 13-летняя школьница, которая пришла в учреждение на тренировку. Как рассказал источник, девочка потеряла сознание. После этого бригада скорой помощи срочно доставила ее в больницу. Медики пытались спасти ребенка, однако школьница умерла, так и не придя в сознание.