Темная вода: два ребенка погибли в Крыму из-за беспечности взрослых

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей, унесенных в море на надувном матрасе в Крыму. В причинах трагедии разбирались «Известия».

Что случилось

Пятилетний мальчик и шестилетняя девочка стали жертвами стихии и беспечности взрослых во время пляжного отдыха — из-за порывистого ветра надувной матрас с детьми оказался в открытом море. События разворачивались днем 12 июня на территории Штормовского сельского поселения (Сакский район Крыма). Оперативные службы, получив сигнал о ЧП, приступили к обследованию акватории. Дети утонули после опрокидывания матраса. Их тела искали больше суток водолазы отряда «Крым-Спас». Лишь к вечеру 13 июня стало известно, что детей подняли со дна.

Степень ответственности взрослых будет установлена в рамках уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности малолетним (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в республиканском управлении СКР.

«Необходимо отметить, что на пляже какие-либо предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания отсутствуют, следователями также будет дана правовая оценка в том числе и данному обстоятельству» , — говорится в сообщении республиканского управления СКР.

Темная вода Поисковые работы на месте происшествия Фото: СК РФ/crim.sledcom.ru

Правовую оценку поведению родителей дадут прокурорские работники.

«Также будет дана оценка исполнению родительских обязанностей со стороны семей несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования» , — говорится в сообщении надзорной инстанции, подчеркнув, что ход расследования взят на контроль.

Версия родителей

По одной из версий, дети погибли из-за рокового стечения обстоятельств в Штормовом. Со слов родителей погибших, дети находились у берега на надувном лебеде, но из-за сильного и внезапного порыва ветра плавсредство в течение нескольких секунд отнесло на более чем 100 метров от берега. Вдогонку бросились все взрослые на пляже, но пока догоняли, дети перевернулись. Отец одного из погибших малышей пояснил, что примерно 20 минут нырял ко дну в месте предполагаемого опрокидывания матраса (примерно в 250 метрах от берега), чтобы достать детей, но тщетно.

«Сын с девочкой шести лет на надувном матрасе. Две секунды ровно — и всё. Ветром унесло. Просто моментально. Дунул ветер — и всё, матрас улетел. Нас было двенадцать человек, никто не смог доплыть до них. Ветер очень сильно уносил» , — сказал отец погибшего мальчика корреспондентам РЕН ТВ.

Темная сила Отец погибшего мальчика Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам соседей, семья мальчика считается благополучной, отец работает в госавтоинспекции, мама — домохозяйка. Погибший мальчик должен был пойти в детский сад.

Правовой анализ

— Причинение смерти по неосторожности возможно как по легкомыслию, так и по небрежности. Причинение смерти по неосторожности следует отличать от невиновного причинения смерти, когда лицо: а) не предвидело возможности наступления смерти потерпевшего от своих действий (бездействия) и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть; б) хотя и предвидело возможность причинения смерти, но не могло этого предотвратить в силу несоответствия своих психофизических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам, — пояснил Тимур Эшпулатов, член Ассоциации юристов России

Вывод о том, было ли причинение смерти неосторожным или случайным, должен строиться на основе тщательного анализа действий лица и всей ситуации, рассуждает собеседник «Известий».

— По фактическим обстоятельствам мы видим, что родители допустили легкомыслие и оставили малолетних детей на надувном матрасе в открытом море. Доказать их вину при данных обстоятельствах, скорее всего, будет не трудно. И их привлекут к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Темная вода Фото: Global Look Press/moodboard/Craig Campbell

Что касается практики судебной, то, по статистике, чаще всего привлекаются к уголовной ответственности по ч. 2 с. 109 УК. В этом случае ответственность повышается, поскольку объектом преступления является не только жизнь человека, но и общественные отношения в сфере выполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Имеет значение также наличие у виновного профессиональной подготовки, знание им специальных правил безопасности.

— По ст. 109 УК в 2021 году было осуждено 800 человек, 349 из них было назначено наказание в виде лишения свободы, — отметил юрист.

Сезонные риски

Это не первая трагедия в России, связанная с отдыхом на воде в текущем году. В апреле погиб ребенок из-за желания своей матери искупаться во время шторма. Анапские спасатели сумели вытащить лишь женщину, получившую переохлаждение. 21 мая четырехлетний мальчик захлебнулся в бассейне одного из фитнес-клубов подмосковного Королева. «В какой-то момент, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, ребенок спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна, после чего погрузился на дно», — рассказали об обстоятельствах гибели в пресс-службе СК. Ребенка достали из воды лишь через некоторое время и пытались оказать первую помощь, но мальчик умер, расследуется дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть ребенка (п. «б» ч. 2 ст. 283 УК РФ).

Темная сила Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Еще один несовершеннолетний утонул в этом сезоне под Новосибирском — 15-летний подросток купался в лесном озере у термального комплекса «Мир Термы» без контроля взрослых. Всего в регионе, по данным местных СМИ, утонули пять детей.

Как не надо плавать

В ГСУ СК по Республике Крым напомнили о простых правилах безопасности во время отдыха на морском побережье, которые уберегут от трагедии.