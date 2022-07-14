Лагерное брожение: где сбой в системе детской безопасности

Под Ульяновском в крупнейшем в регионе детском лагере произошло ЧП: пьяный мужчина с соседней базы отдыха ворвался ранним утром к детям в комнаты. Мужчина издевался над малолетними, ударил нескольких мальчиков, после чего его скрутили. Сам факт, что в лагере с очень хорошей репутацией такое оказалось возможным, заставил вновь задуматься об узких местах в системе безопасности детских учреждений. Подробнее — в материале «Известий».

Что случилось в «Волжанке»

Мужчина ворвался в детский лагерь «Волжанка» в селе Ундоры Ульяновской области в ночь на 10 июля. Около 4–5 утра, еще до подъема, он перелез через забор, вошел в домик, где отдыхали дети, поднялся на второй этаж и зашел сначала к мальчикам 9–10 лет, а затем к девочкам. 24-летний мужчина нецензурно ругался, одного ребенка толкнул, другого побил, заставлял их выстраиваться по росту и чистить зубы. Девочек не бил, но какое-то время делал в детской комнате шокирующие вещи — тряс их, чтобы они проснулись, кричал матом, одну из них стал называть своей дочерью и обнимать. Всего от неадекватных действий мужчины пострадали шестеро детей.

В ГУ МВД по Ульяновской области сообщили, что сообщение об инциденте в полицию поступило около 5 утра. Мужчину задержали сотрудники частного охранного предприятия, которые занимались охраной лагеря, и передали сотрудникам полиции.

Уголовное дело передали в региональное управление СК России. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («​​​​​Хулиганство»), которое затем переквалифицировали на более тяжкую 2-ю часть («с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка»). Жителю Ульяновска за пьяную выходку может грозить до семи лет лишения свободы . Его отправили в СИЗО.

Одновременно правоохранительные органы, в том числе прокуратура, проверят обеспечение безопасности несовершеннолетних и персонала в детском лагере.

Лагерное брожение Фото: vk.com/Детский оздоровительный лагерь «Волжанка»

В соцсетях публикуют подробности произошедшего. Так, в Telegram-каналах был опубликован рассказ воспитанницы детского лагеря, которая стала свидетелем произошедшего. Она рассказала, что мужчина разбудил ее, уронил на пол, потом стал говорить с ее соседкой — кричал матом, затем почему-то укрыл одеялом, поцеловал в щеку и пообещал защиту. По ее словам, он избил одного из мальчиков, выстроил детей шеренгой и отправил чистить зубы. Только после этого пришел первый вожатый, а за ним и остальные взрослые.

По данным канала Baza, молодой человек перелез через забор в районе банного комплекса, где моются вожатые, и якобы поэтому охранник не обратил на него внимания. Утверждается, что он «праздновал помолвку со своей девушкой», но перебрал и отправился «искать себе ребенка». Сам он утверждает, что ничего не помнит, так как был пьян.

Что это за детский лагерь

Инцидент произошел в одном из лучших лагерей области. ДОЛ «Волжанка» находится в Ундорах и принадлежит одноименному заводу по производству минеральной воды. Само село находится относительно недалеко от областного центра — в 40 км — и является излюбленным местом отдыха горожан. Там же расположено несколько баз отдыха и санаториев.

— Это действительно один из крупнейших лагерей региона, — рассказал «Известиям» председатель Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков. — Руководство завода вкладывает в него деньги, заботится. Директора лагеря — Владислава Белоусова — я тоже очень давно знаю. Он человек очень опытный, всегда участвует в наших семинарах, задает массу вопросов, дает советы новичкам. Заинтересованный человек, который не просто деньги зарабатывает.

Эксперт Федерального института развития образования РАНХиГС, специалист в сфере детского отдыха и оздоровления Светлана Коваль также подчеркивает, что «Волжанка» — лагерь с хорошей репутацией.

— Поэтому очень странно, что был упущен момент, почему никто не остановил чужого человека, попавшего и на территорию, и в корпус к детям , — сказала она.

Директор детского лагеря сообщил «Известиям», что не может давать комментарии по ситуации до окончания разбирательств. Однако подчеркнул, что все охранные мероприятия в лагере были выполнены в соответствии с требованиями, согласованы с паспортом безопасности. Лагерь, по его словам, работает в штатном режиме, дети остались в учреждении.

Впрочем, сообщила заместитель начальника отдела организации отдыха детей Минпросвещения Ульяновской области Мария Бекшаева, нескольких детей всё же забрали раньше срока. Сейчас в лагере идет вторая смена, которая завершается уже 14 июля. В лагерь заехало 530 детей.

Бекшаева подчеркнула, что в «Волжанке» соблюдены все условия, разработан и утвержден всеми службами — Росгвардией, МЧС, ФСБ — паспорт безопасности объекта, выстроены ограждения периметра необходимой конфигурации, территория оборудована 13 камерами видеонаблюдения, есть работающая тревожная кнопка. Охраной занимается ЧОП.

— Есть вопросы относительно своевременности и правильности предпринятых действий со стороны находящихся там на тот момент охранников этого частного охранного предприятия, — сказала она. — Сейчас точно мы не можем ответить, какие действия неправильны, в ходе следствия все шаги будут разобраны.

Министр просвещения Ульяновской области Наталья Семенова заявила, что ситуацию проанализируют вместе с МВД, Росгвардией и директорами лагерей. Возобновляются комплексные проверки всех лагерей, которые уже проводились перед началом сезона. Вопросы сейчас появились не к наличию охранников — они есть везде, — а к тому, каков алгоритм их действий в непредвиденной ситуации.

Лагерное брожение2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К ЧОПам есть вопросы

Андрей Данилков замечает, что единственная системная проблема, которую он видит в ситуации с безопасностью детских лагерей, — это сложности с подбором качественного частного охранного предприятия.

— Из-за скудных бюджетов лагеря не могут себе позволить какие-то серьезные охранные организации , — говорит он. — Как правило, лагерь на 300 человек обходится 3–4 охранниками, которые работают в две смены. Этого мало, потому что территория лагерей достигает 8–12 га.

По его словам, контракты заключаются с охранными предприятиями средней руки, а зарплаты и квалификация работников там не очень высокие. Как правило, сотрудники не прошли специальную подготовку, не имеют необходимых навыков ни в обеспечении безопасности, ни в общении с детьми и родителями.

— Однажды мы сменили за два года две компании, пока не нашли ту, которая работает сейчас, — говорит Данилков. — Там начальницей охраны работает женщина.

Замруководителя комитета по туризму «Опоры России», руководитель Союза организаторов детского активного туризма Марина Ненарокова отмечает, что формирование ЧОПов — очень большая проблема.

— Не нужно их путать с качественными военизированными организациями, где работают обученные люди, — говорит она. — Здесь вопросы и к финансированию, зарплатам в таких организациях.

По ее словам, можно было бы охранять детские лагеря сотрудниками Росгвардии, как это происходит с рядом федеральных оздоровительных учреждений, но на это нет ни денег, ни персонала.

— Проблема не только в финансировании — где найти столько людей, как их привлечь, в чем должна быть их мотивация? — рассуждает Марина Ненарокова. — Лагерь — это все-таки история сезонная, а люди хотят работать круглогодично.

Лагерное брожение3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В этом отношении гораздо больше повезло федеральным лагерям, которые вошли в перечень объектов, подлежащих обязательной охране Росгвардией . Директор Всероссийского детского центра «Смена», который в этом списке есть, Игорь Журавлев рассказывает, что каждый год заключается договор с Росгвардией и подведомственным ему ФГУП «Охрана». Охраняют детей военнослужащие и сотрудники со званиями полицейских, имеющие соответствующее вооружение и спецсредства.

Но у «Смены» есть и собственная служба контроля и мониторинга, сотрудники которой следят за соблюдением правил пребывания в центре, круглосуточно мониторят камеры и реагируют на все изменения обстановки. У таких контролеров есть при себе рации и переносные тревожные кнопки. Периметр лагеря охватывают более 300 камер видеонаблюдения. Однако, говорит Журавлев, в планах покрыть камерами в том числе ближайшую территорию за забором.

Председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов считает, что детские лагеря как место повышенного внимания требуют предметного участия в обеспечении их безопасности со стороны государства.

— В советские времена именно органы внутренних дел активно участвовали в охране правопорядка , — сказал он «Известиям». — Выделялись сотрудники, которые охраняли лагеря, иногда они там даже и зарядку вели. Их тщательно отбирали, чтобы они могли работать с детской аудиторией, понимали специфику детского отдыха. Силами частных охранных предприятий этот стандарт обеспечения безопасности гарантировать практически невозможно.

Он также замечает, что ЧОП — структура, требующая оплаты своих услуг, и в условиях ограниченности финансовых возможностей детского лагеря не всегда удается выбрать компанию, которая обеспечивает максимально высокое качество . При этом полномочия таких ЧОПов ограничены.

Лагерное брожение6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Достаточно ли требований к лагерям

Марина Ненарокова подчеркивает, что меры, которые должны предпринимать лагеря для обеспечения детской безопасности, более чем достаточны и даже избыточны.

— Но дело в том, что ни паспорт антитеррористической защищенности, ни количество камер, ни требования пропускного режима реально безопасность детей не обеспечат, потому что лагерь интегрирован в общество и от него зависит , — говорит она. — Любой забор, любую проволоку можно протаранить, найти слабое место. Если человек хочет совершить преступление, он его совершает, обходя массу препятствий.

Более того, замечает Ненарокова, ситуация, когда после каждого происшествия чиновники пытаются ужесточить нормативно-правовые требования и закрутить гайки, только мешает развитию лагерей.

— От этого в первую очередь страдают добросовестные легальные предприниматели, исполнители, люди законопослушные , — считает она. — Многие требования имеют мало отношения к безопасности, но влияют на цену путевки, на загруженность людей и необходимость увеличивать административный персонал.

Однако замечает, что в небогатых регионах очень часто детские лагеря не могут обеспечить современный уровень комфорта, и, вероятно, с безопасностью дела обстоят так же. Такие организации стараются на всем экономить. При этом ситуацию в Ульяновске Ненарокова называет все-таки исключением из правил.

Андрей Данилков подчеркивает, что инцидент в «Волжанке» — сбой системы. Узкие места в безопасности могут оказаться где угодно. По его словам, могло сложиться так, что охрана просто не успела добежать до места происшествия из-за большой территории.

— Кроме того, периметры большие, и иногда они проходят по лесу, где камеры бессильны , — продолжает он. — Требования по антитеррористической безопасности очень серьезны, они выполняются, и они не напрасны. Мы знаем один случай проникновения, а сколько было пресечено случаев проникновения, мы не знаем.

Лагерное брожение4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, все лагеря должны быть закрыты двухметровым забором, оснащены камерами, должна быть охрана с тревожной кнопкой с выводом на пульт вневедомственной охраны. Другое дело, что многие лагеря находятся в удалении до 50 км от этих постов и время реагирования увеличивается до полутора часов.

Светлана Коваль замечает, что после трагедии на Сямозере в 2016 году появились очень жесткие требования и следующие за ними проверки — не исполнить какие-то из предписаний просто нельзя. Она считает, что сейчас проблема может быть в том, что лагерь «забор в забор» располагается с базой отдыха. По словам Коваль, с советских времен детские лагеря располагались рядом друг с другом, и в 1990-е многие из них стали коммерческими базами отдыха, поэтому и получилось такое соседство.

В истории с «Волжанкой» неясна ситуация и с помещениями для детей — почему они оказались открыты. По идее ночью они должны быть закрыты, но с обязательным условием для беспрепятственного выхода из этого помещения — по противопожарным нормам.

— Мы в профессиональном сообществе тоже этот вопрос обсуждали, — говорит Коваль. — Непонятно, как получилось, что корпус был открыт. Обычно на первом этаже напротив входа в любых типовых зданиях располагалась комната взрослого персонала, администратора. Есть лагеря, где в каждом корпусе круглосуточно дежурит администратор. Это тоже удивительно.

Безопасно ли в детских лагерях

— Эта история выбивается из контекста — я вижу заинтересованность самих организаторов, директоров, региональных руководителей в безопасности, в качестве, в репутации, в положительных отзывах от родителей, — говорит Светлана Коваль. — В этом году в детских лагерях наполняемость — 95%. Помогли снятие ограничений, программа кешбэка и вера родителей в безопасность.

Руководитель направления «Детский туризм» Национального туроператора «Алеан» Инна Назина отмечает, что, отправляя ребенка в детский лагерь, большинство родителей беспокоятся о его безопасности, изучая в том числе негативные отзывы и публикации о детском лагере.

Лагерное брожение5 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— У родителей возникают вопросы: охраняется ли территория? Есть ли медицинское обслуживание? Как организовано перемещение по лагерю, может ли ребенок выйти за территорию? Ответы на эти вопросы во многом определяют выбор лагеря , — рассказала она «Известиям».

По ее словам, сейчас детские лагеря в основном располагаются на территории баз отдыха, санаторных комплексов. Попасть на территорию лагеря крайне сложно, а у ребенка не получится выйти с территории лагеря без сопровождения взрослых.