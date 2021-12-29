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Бьют и не любят: работники детсадов попадаются на рукоприкладстве

Какое наказание ждет воспитателей за издевательства над детьми
Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Бьют и не любят: работники детсадов попадаются на рукоприкладстве
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2021-12-28 15:56:36
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Суд в Барнауле приговорил к условному сроку директора частного детского сада, где воспитатели истязали воспитанников. Женщина сама не занималась рукоприкладством, но была в курсе «методов работы» подчиненных и закрывала на это глаза. Эксперты «Известий» рассказали, как в России складывается судебная практика по подобным делам.

Смотрела сквозь пальцы

По данным следствия, в период с февраля по май 2018 года сотрудницы частного детского сада «Хеппи Беби» в Барнауле регулярно физически и психологически истязали детей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воспитательница бьет одного ребенка стопкой бумаги, другого запирает в темной комнате, а третьего накрывает полотенцем с головой и не реагирует, когда воспитанник падает на пол.

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Фото: скриншот видео
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Об условиях содержания детей в «Хеппи Беби» стало известно, когда родители одного из воспитанников обнаружили у него паническую боязнь темноты и пришли разбираться в учреждение.

Четверо сотрудников дошкольного учреждения были осуждены к условным срокам с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года.

В декабре был вынесен приговор и начальнице осужденных. Бывший директор детсада также приговорена к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, и лишена на три года права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательных учреждениях, а также педагогической деятельностью.

Штраф без «клетки»

Судебная практика по делам о жестоком обращении с детьми пока обходится без суровых приговоров. Например, сотрудница детсада в Перми в мае 2021 года отделалась 400 часами обязательных работ и запретом на год заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних. Женщину признали виновной по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних — во время обеда она ударила по голове ребенка, поведением которого была недовольна. После этого она заперла его в туалете.

В марте 2021 года суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил по той же ст. 156 УК РФ насильно кормившую не желавшего есть ребенка нянечку детского сада к шести месяцам исправительных работ с вычетом в доход государства 5% заработка. Наказание было затем заменено условным сроком на тот же период. Кроме того, дошкольное учреждение и его заведующая были оштрафованы на сумму 60 тыс. рублей.

Бьют и не любят
фемида закон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дело примечательно тем, что следователям удалось добиться привлечения к ответственности не только педагогов, но и руководства учреждения.

Юрист Андрей Лямзин отметил, что преступление за которое осуждена заведующая (ч. 2 ст. 238 УК РФ), отнесено законом к разряду тяжких. По этой статье к уголовной ответственности обычно привлекаются руководители организаций и лица, возглавляющие отдельные подразделения.

Санкция ч. 2 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Подзатыльники под запретом

Причинение ребенку боли, даже без каких-либо последствий для здоровья, может обернуться не просто увольнением по компрометирующим основаниям, но и уголовным делом по статье о побоях.

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— Побои при отсутствии телесных повреждений без причинения вреда здоровью наказываются обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. — говорит член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. — Помимо уголовной ответственности учителя ожидают дисциплинарное взыскание и увольнение.

Квалификация совершенного педагогом противоправного деяния зависит от конкретных обстоятельств. Бывает, что взрослый находится в состоянии душевного волнения, вызванного провокационными действиями несовершеннолетнего. Разумеется, это не служит оправданием для рукоприкладства.

Почему детей бьют

— Люди, работающие в сфере человек-человек, к сожалению, чаще подвержены эмоциональному выгоранию, что и объясняет такое поведение, — объясняет агрессию взрослых детский психолог Елена Бурьевая. — У уставшего воспитателя нет ресурса, чтобы с ребенком взаимодействовать как-то иначе: через игру, объяснения и прочее. Также такое непедагогическое поведение взрослого помогает ему снять свой стресс, эмоционально разгрузиться.

Бьют и не любят
ребенок игрушка
Фото: Depositphotos.com/t.tomsickova
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По ее мнению, в обществе всё еще присутствует терпимое отношение к насильственным методам «воспитания». Родители тоже к ним прибегают.

— Позиция «нас били, и нормальными выросли» больше похожа на оправдание своих проступков. Во время сильной усталости и беспомощности у родителей, прибегающих к насилию, просто нет других моделей взаимодействия со своим ребенком, — говорит психолог.

Психолог считает, что воспитатель нуждается во внимании со стороны родителей и рекомендует разговаривать с педагогом, интересоваться, как у него дела, как он себя чувствует.

— Будьте чуть-чуть внимательнее к человеку, на которого вы оставляете своего ребенка. Если вы заметили какую-то нервозность в поведении воспитателя, перепады настроения, непривычные взаимодействия с детьми или взрослыми — поговорите с ним, а также сообщите заведующему.

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Скрытые последствия

Любое насилие всегда приводит к стрессу, говорит психолог.

— Аффект тормозит интеллект. Когнитивные способности у детей, которых регулярно физически наказывают, снижены. Ребенок не чувствует себя в безопасности. Когда значимый взрослый не верит ребенку и не предпринимает попытки остановить такое негативное отношение, это приводит ребенка в состояние безысходности — «абсолютно ничего невозможно изменить, а значит, это норма».

Такие воспитательные приемы скажутся и на восприятии своего тела, считает специалист.

— Например, во взрослой жизни человек вообще не захочет строить отношения либо будет находиться в деструктивных отношениях. Также физическое насилие может привести к ненависти к своему телу (самоповреждениям), к нестабильному психоэмоциональному состоянию, паническим атакам, неврозам, неуверенности в себе, заниженной самооценке и к другим последствиям.

Бьют и не любят
детский сад ребенок
Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky
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Причинно-следственный эксперимент

Поведение ребенка всегда подскажет внимательному родителю, что в саду есть какие-то проблемы.

— В случае проявления к нему насилия ребенок станет капризнее, более нервным, могут начаться ночной энурез, плохой сон, могут появиться новые страхи, возрастает агрессия. Ребенок будет категорически отказываться идти в детский сад, а при виде воспитателя прятаться и плакать. Но не забывайте, что такое поведение может быть у ребенка и в адаптационный период. И, конечно, если вы никогда не позволяли себе физические наказания, а ребенок говорит вам, что воспитатель сделал ему больно, то это, скорее всего, не просто выдумка.

Лучше обратиться к специалисту, но существует методика самостоятельного выявления проблемы.

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— Предложите ребенку поиграть в детский сад. Дайте ему самостоятельно выбрать игрушки на роль воспитателей. Обратите внимание, какие это герои: добрые и милые или клыкастые монстры. Далее предложите проиграть определенные режимные моменты: обед, сон, прогулка, занятия. Не спешите. Пусть ребенок самостоятельно поиграет, а вы наблюдайте.

Еще один «экспресс-тест», способный выявить угрозу в детсаду, — предложить ребенку нарисовать воспитателя.

— Узнайте у ребенка, какие слова обычно говорит воспитатель, если кто-то балуется или не слушается, не ест. Держа нарисованного воспитателя, повернитесь к ребенку и проговорите эти фразы ему. Обратите внимание, что происходит с ребенком в этот момент: смеется он или прячется.

Отношение к педагогу можно понять и с помощью цветового теста.

— Вырежьте заранее большое количество цветочков разной формы и цвета. Дайте ребенку клей, карандаш и ватман. Называйте ему имя воспитателя или однокашника, а он пусть сам выбирает цветочек и решает, куда его наклеить. Обратите внимание, где находится он сам, насколько далеко от других, какие цвета использовал.

При любом подозрении на непедагогичное взаимодействие с ребенком психолог рекомендует обсудить это с другими родителями.

— Предлагайте установить видеонаблюдение, — советует эксперт. — Если нет такой возможности, посидите пару дней в группе (за дверью), не отвлекаясь на телефон, наблюдайте, слушайте. Обсудите непосредственно с воспитателем без присутствия детей какие-то моменты. Если заметите некорректное общение с детьми, то вмешайтесь.

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