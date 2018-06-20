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Дело завели в Барнауле после жестокого обращения с детьми в частном детском саду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Прокуратура Центрального района Барнаула завела уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в частном детском саду и передала его в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Дело возбудили по факту отравления растворителем в детском саду в Москве

По данным следствия, в период с февраля по май 2018 года сотрудница частного детского сада Happy Baby физически и психологически истязала детей на регулярной основе. На записях с камер видеонаблюдения, которыми располагают следователи, видно, как воспитательница одного ребенка бьет стопкой бумаги, другого запирает в темной комнате, а третьего накрывает полотенцем с головой и не реагирует, когда воспитанник падает на пол.

Об истязаниях стало известно, когда один из детей начал дома бояться темноты, на что обратила внимание его мама и отправилась в детский сад выяснять причины полученной ее сыном психологической травмы, пишет «Ридус». После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что воспитательница регулярно издевалась над своими подопечными.

После этого женщина уволилась по собственному желанию, и, когда об этом узнали родители, случившееся получило широкий общественный резонанс, поскольку те не хотели, чтобы она снова устроилась на подобную работу. Сама подозреваемая в жестоком обращении с детьми телеканалу «360» заявила, что ролик, который родители забрали у заведующей учреждения, смонтирован, чтобы выставить ее в невыгодном свете. Она также добавила, что имеет средне-специальное образование, работает по профессии уже 12 лет и за это время никто на нее не жаловался. В детском саду Happy Baby женщина, по ее словам, проработала больше года без нареканий.

Отмечается, что детский сад, в котором произошел инцидент, считается элитным, где за воспитание и обучение ребенка родители платят порядка 19 тыс. рублей в месяц.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». 20 июня его передали в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, будет проверен персонал детского сада на предмет систематического издевательства над детьми и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также будет установлено точное количество пострадавших детей, сообщает сайт kp.ru.

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