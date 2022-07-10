Мужчина ворвался в лагерь под Ульяновском и избил детей

Мужчина ворвался в детский лагерь в Ульяновской области в ночь на 10 июля и ударил нескольких несовершеннолетних. Инцидент произошел в оздоровительном учреждении «Волжанка» в селе Ундоры.

Неизвестный после отбоя беспрепятственно поднялся на второй этаж, где находились дети в возрасте 9–10 лет, и зашел в комнату к девочкам. Там он стал неадекватно себя вести, нецензурно ругался, толкнул одного ребенка. Затем, приняв одну из отдыхающих за свою дочь, начал обнимать и целовать.

После этого мужчина пошел в комнату к мальчикам, где заставил их выстроиться по росту и чистить зубы. Нескольких из них он ударил. Всего травмы получили около шести человек.

В настоящее время его разыскивает полиция. Сотрудники Следственного комитета РФ устанавливают, как ему удалось беспрепятственно проникнуть на территорию лагеря.

Ранее, 8 июля, стало известно, что Уральская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при организации отдыха детей в лагерях Оренбургской области. По выявленным недочетам были возбуждены административные дела. Всего сотрудники прокуратуры выявили больше 30 нарушений требований законодательства о санитарно-эпидемиологическим благополучии и пожарной безопасности.