Прокуратура обнаружила нарушения в детских лагерях Оренбуржья

Уральская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при организации отдыха детей в лагерях Оренбургской области. По выявленным недочетам возбуждены административные дела.

Рейды проводились в лагерях Оренбуржья, а также Челябинской области. Сотрудники прокуратуры выявили больше 30 нарушений требований законодательства о санитарно-эпидемиологическим благополучии и пожарной безопасности, пишет «Урал56.Ру». Кроме того, в некоторых лагерях сотрудники не следили за вывозом мусора и не проводили обработку от насекомых.

По итогам мероприятий в лагерях проведена акарицидная обработка, приведены в порядок пути эвакуации при пожарах, а также внутренние пожарные краны. В учреждениях ликвидированы скопления мусора.

Днем ранее сообщалось, что в Саратове приостановили работу детского лагеря «Восход». В учреждении произошла вспышка кишечной инфекции. У детей, жаловавшихся на недомогание, выявили норовирус.