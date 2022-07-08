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Прокуратура обнаружила нарушения в детских лагерях Оренбуржья

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Уральская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при организации отдыха детей в лагерях Оренбургской области. По выявленным недочетам возбуждены административные дела.

Рейды проводились в лагерях Оренбуржья, а также Челябинской области. Сотрудники прокуратуры выявили больше 30 нарушений требований законодательства о санитарно-эпидемиологическим благополучии и пожарной безопасности, пишет «Урал56.Ру». Кроме того, в некоторых лагерях сотрудники не следили за вывозом мусора и не проводили обработку от насекомых.

По итогам мероприятий в лагерях проведена акарицидная обработка, приведены в порядок пути эвакуации при пожарах, а также внутренние пожарные краны. В учреждениях ликвидированы скопления мусора.

Днем ранее сообщалось, что в Саратове приостановили работу детского лагеря «Восход». В учреждении произошла вспышка кишечной инфекции. У детей, жаловавшихся на недомогание, выявили норовирус.

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