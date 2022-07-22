Дикое поведение: как и почему обезьяна напала на ребенка в Подмосковье

В четверг, 21 июля, агрессивная обезьяна напала на двухлетнюю девочку в Московской области. Животное сбежало из вольера домашнего «зоопарка», расположенного во дворе соседнего частного дома, и атаковало площадку, на которой играли дети. Следователи возбудили сразу два уголовных дела — о халатности должностных лиц и по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Несмотря на усилия законодателей, нелегальные домашние «зоопарки» продолжают оставаться проблемой, рассказали «Известиям» в Госдуме. Осенью парламент рассмотрит законопроект, вводящий за них штрафы от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Несчастный случай или преступление?

ЧП случилось 21 июля в деревне Терпигорьево Мытищинского района. Обезьяна сбежала из домашнего «зоопарка» и напала на девочку двух лет. На видео шокирующие кадры — животное быстрыми скачками приближается к девочке и валит ее на землю. При виде столь дикого для подмосковных широт события остальные трое детей, до этого спокойно игравшие во дворе, от испуга бросаются врассыпную.

Несколько секунд девочка беспомощно болталась в лапах обезьяны, пока ее мама не подоспела на помощь. Женщина выхватила ребенка из лап хищника, но это еще больше раззадорило обезьяну, и она попыталась вырвать малышку прямо из рук матери. Несколько секунд обезьяна и мама девочки фактически боролись за ребенка, после чего на площадку прибежал отец девочки. Он отвлек зверя, пока остальные члены семьи спасались бегством.

Пострадавшую и испуганную малышку госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии — с множественными рваными ранами на левой кисти, правой голени, левой и правой стопах.

По словам местных жителей, это не первый случай, когда одна из обезьян домашнего «зоопарка» вырывается на волю. Несколько лет назад они уже видели, как примат расхаживал по деревне, но тогда обошлось без пострадавших.

Фото: Соцсети

Приехавшие на место происшествия следователи тщательно осмотрели участок, откуда сбежало животное, особое внимание уделив вольеру. Обезьяна была на месте и уже вела себя спокойно — сидела на дереве и на происходящее не реагировала. Участок частного дома с нескольких сторон огорожен высоким забором. Вольеры для животных находятся на границе с лесом. По предварительным данным, их ремонтировали, поэтому приматов на время выпустили на свободу, но уследить за ними не смогли.

Местные жители заверили корреспондента «Известий», что хозяева создали на своем участке мини-зоопарк.

— Там были обезьяны и достаточно большие собаки. По звукам — было много птиц. До этого собаки иногда выходили, но вреда никому не причиняли, — рассказал «Известиям» житель деревни Терпигорьево Илья Антонов.

Корреспонденту «Известий» не удалось обнаружить в вольере других животных: возможно, после ЧП их загнали в помещение. Но в клетках остались сторожевые собаки. По данным «Известий», хозяева обезьяны — адвокат Леонид Розенблюм и его супруга Надежда. Со слов местных жителей, мужчина после инсульта практически не выходит на улицу. За участком присматривает его жена.

— Я знаю Надежду — прекрасный человек, контактный, добрый и отзывчивый. Это первый такой инцидент на моей памяти, — рассказала «Известиям» жительница деревни Анастасия.

Дом, на территории которого произошло нападение, принадлежит семье известного космонавта Валерия Рюмина. Его дочь Виктория приютила знакомых с Украины, которые приехали с двухлетним ребенком.

— Девочка в реанимации с жуткими травмами, она там пробудет еще очень долго. У нее руки и ноги просто в мясо разорваны. Животные здесь не виноваты, виноваты люди, которые играют с животными, как в игрушки, — сказала «Известиям» Виктория Рюмина.

«Позаботилась» о потомстве

По мнению ветеринарного врача Михаила Шелякова, обезьяна могла напасть на ребенка из-за «слабой социализации».

— Если обезьяна сбежала, возможно, она мало общалась с людьми или у нее были плохие условия содержания, и ее необузданная агрессия отразилась на первом попавшемся живом объекте — маленькой девочке, — отметил эксперт.

Ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина уверена — обезьяна не хотела причинить ребенку вреда. В животном, скорее всего, сработал материнский инстинкт — она увидела детеныша, о котором решила позаботиться.

— Обезьяны относятся к тем животным, у которых повышена забота о потомстве. Поэтому она как бы спасала девочку. Точно так же кошки таскают друг у друга котят, чтобы о них заботиться. Думаю, что обезьяна напала, будучи в стрессе. Возможно, у нее была недавно половая охота или ложная беременность, и она могла решить, что это ее ребенок, и она стала его отбирать. Поэтому с точки зрения зоопсихологии здесь никаких аномалий нет, — сказала она.

Закон не запрещает содержать обезьян, из условий у них должна быть вода, еда и свое пространство, то есть они должны находиться в запираемом вольере, уточнила Ангелина Сиротина.

дикое поведение Фото: ТАСС/EPA/Ronald Wittek

— Если условия были соблюдены, возможно, что к ответственности хозяев и не привлекут, произошедшее окажется несчастным случаем , — высказала мнение ветеринар.

У животного не было идентификационного номера, и его хозяева могут заявить, что оно не их, и таким образом избежать ответственности, предположила она.

Иного мнения придерживается председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.

— Если человек за животным недосмотрел, это его вина и уголовная статья в случае с причинением тяжкого вреда здоровью, — сказал депутат.

Если по итогам экспертизы обезьяну признают бешеной и агрессивной, у хозяев могут потребовать ее усыпить, добавила зоопсихолог. Такое решение принимает обычно суд, уточнила специалист.

Халатность и «тяжкие телесные»

К расследованию ЧП подключились все силовые ведомства — полиция, прокуратура и Следственный комитет. Возможно, в итоге ответственность за произошедшее понесут не только хозяева обезьяны. В инциденте следователи усмотрели халатность должностных лиц, не доглядевших за условиями содержания диких животных в частном зоопарке.

Как рассказал «Известиям» Владимир Бурматов, виновными могут признать представителей Россельхознадзора и муниципальные власти поселка Терпигорьево, которые на протяжении долгого времени никак не реагировали на существование в деревне диких животных вопреки жалобам соседей.

— Если бы проверка была и животных передали ответственным владельцам, этой трагедии не случилось бы, — сказал депутат.

Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

дикое поведение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По предварительным данным, на девочку напала обезьяна из вида мангобеев — это род приматов из семейства мартышковых, их еще называют черномазыми обезьянами. Они достаточно крупные: размер тела в зависимости от вида составляет 30–70 см, при этом хвост обычно в полтора раза длиннее. Вес самца 6–11 кг, самки — 4–7 кг. «Википедия» характеризует мангобеев как «одних из самых смышленых и сообразительных обезьян для содержания в домашних условиях».

Обезьяна обезьяне рознь, и от того, входит ли этот вид в перечень редких, запрещенных для содержания в домашних условиях в РФ, может зависеть дальнейший ход дела, сказал Владимир Бурматов.

Важно также разобраться, каким образом обезьяна попала в подмосковную деревню. Такие животные обычно ввозятся незаконно и не имеют ветеринарных документов и соответствующих паспортов, добавил депутат.

Уголовное дело возбудили и полицейские — по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Дело находится на контроле прокуратуры, она проводит проверку, в которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. А также дана оценка требованиям законодательства об ответственном обращении с животными и о несовершеннолетних, сообщили в надзорном ведомстве.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили там.

Если вина владельцев животных будет доказана, им может грозить до трех лет ограничения свободы.

«Известия» направили запрос в Росприроднадзор с просьбой прокомментировать законодательные аспекты содержания диких животных в домашних условиях и ответственности хозяев за нарушение условий содержания. На момент публикации ответ не получен.

Наказать рублем

Юридически в России не существует домашних зоопарков, поскольку с начала текущего года это лицензируемый вид деятельности , рассказал «Известиям» Владимир Бурматов. У владельцев обезьяны такой лицензии, по предварительным данным, нет, а значит, это нарушение федерального закона об ответственном обращении с животными, считает депутат.

Он напомнил, что случаи нападения экзотов из домашних зверинцев на людей бывали и раньше — в Пензе медведь, которого содержали в домашних условиях, напал на жившего по соседству мужчину и загрыз его насмерть. Тогда силовики не смогли даже возбудить уголовное дело, потому что это было до принятия закона об ответственном обращении с животными, уточнил парламентарий. В Подмосковье молодой человек держал дома ядовитых змей, одна из них напала на хозяина, тот погиб на месте, остальные расползлись по садовому товариществу, наводя ужас на местных жителей. В Москве на проспекте Мира представители МЧС ловили пуму, которая сбежала из дома и бегала по городу, пугая москвичей.

дикое поведение Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Житель Энгельса Саратовской области Егиш Ероян прославился тем, что содержал у себя дома львицу Майю, с которой он никак не хотел расставаться, несмотря на требования суда. 24 апреля 2017 года в Энгельсе хищница напала на 15-летнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «рваные раны ягодиц, бедер и правой кисти». Районная прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у семьи Ероян львицу Майю и передать ее в зоопарк. Суд поддержал прошение.