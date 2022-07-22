Реклама
Прямой эфир
Мир
В раде предложили воровать российский транзитный газ
Мир
Выплату пенсий в Мелитопольском районе Запорожья начнут в августе
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 30 июля
Мир
Лавров заявил о готовности России наращивать партнерство с Африкой
Мир
В Минобороны РФ рассказали об охоте ВСУ за ТОС «Солнцепек»
Мир
СБУ готовит массовые зачистки нелояльных Киеву украинцев в Николаеве
Мир
МИД Приднестровья заявил о планах региона присоединиться к России
Мир
Коридор для вывоза зерна по Черному морю начнет работу в ближайшие недели
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы на юге России
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран

Пострадавшая от нападения обезьяны девочка попала в реанимацию

Появились кадры из зоопарка, откуда сбежала покусавшая двухлетнюю девочку обезьяна
0
Фото: Управление СК РФ по Московской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление Следственного комитета по Московской области показало кадры из домашнего зоопарка, откуда сбежала покусавшая ребенка обезьяна. Ведомство опубликовало видеозапись в официальном Telegram-аккаунте 22 июля.

На записи видно, как сотрудник ведомства осматривает территорию. Судя по ролику, небольшой зоопарк, в клетках которого находятся обезьяны, пристроен к дому. Он устроен на территории частного земельного участка.

Обезьяна сбежала накануне, 21 июля, в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа. Животное накинулось на гуляющего на улице ребенка и покусало его. Девочку оттащила от обезьяны женщина. Как выяснили «Известия», пострадавший ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у девочки рваные раны на руках и ногах.

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Как уточнили в ведомстве, должностные лица не проконтролировали условия содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни.

По информации «Известий», дом, где произошло нападение, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту Валерию Рюмину. Его семья приютила у себя знакомых из Харькова, приехавших с двухлетней дочерью, которая в итоге пострадала.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что хозяев необходимо привлечь к ответственности и добиться компенсации.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков одной из причин такой реакции животного назвал желание обезьяны показать девочке, «кто здесь главный». Он уточнил, что дети часто моделируют поведение приматов, вызывая негативную реакцию у обезьян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022