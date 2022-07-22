Пострадавшая от нападения обезьяны девочка попала в реанимацию

Управление Следственного комитета по Московской области показало кадры из домашнего зоопарка, откуда сбежала покусавшая ребенка обезьяна. Ведомство опубликовало видеозапись в официальном Telegram-аккаунте 22 июля.

На записи видно, как сотрудник ведомства осматривает территорию. Судя по ролику, небольшой зоопарк, в клетках которого находятся обезьяны, пристроен к дому. Он устроен на территории частного земельного участка.

Обезьяна сбежала накануне, 21 июля, в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа. Животное накинулось на гуляющего на улице ребенка и покусало его. Девочку оттащила от обезьяны женщина. Как выяснили «Известия», пострадавший ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у девочки рваные раны на руках и ногах.

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Как уточнили в ведомстве, должностные лица не проконтролировали условия содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни.

По информации «Известий», дом, где произошло нападение, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту Валерию Рюмину. Его семья приютила у себя знакомых из Харькова, приехавших с двухлетней дочерью, которая в итоге пострадала.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что хозяев необходимо привлечь к ответственности и добиться компенсации.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков одной из причин такой реакции животного назвал желание обезьяны показать девочке, «кто здесь главный». Он уточнил, что дети часто моделируют поведение приматов, вызывая негативную реакцию у обезьян.