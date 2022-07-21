В Московской области сбежавшая из дома обезьяна набросилась на ребенка

В деревне Терпигорьево Московской области обезьяна сбежала из дома и набросилась на ребенка. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

На опубликованных кадрах видно, как животное схватило ребенка за ногу и начало тащить с лестницы. Дети, находящиеся рядом, убежали. Затем обезьяна повалила ребенка на землю, запрыгнула на спину и начала кусать.

На помощь ребенку бросилась женщина, она смогла оттащить его от животного.

По информации «Известий», двухлетняя девочка, на которую напала обезьяна, находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у нее рваные раны на руках и ногах.

10 июля в Ленинградской области пьяный мужчина выпустил из вольера двух собак породы алабай, одна из которых напала на мальчика. Ребенка отвезли в местную больницу. Из-за крупных прокусов медикам пришлось наложить ему швы. Также мальчику потребовалась помощь психиатра — сейчас ребенок боится выходить на улицу.