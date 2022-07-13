Алабай напал на мальчика в Ленобласти из-за невнимательности пьяного охранника

В Ленинградской области пьяный мужчина выпустил из вольера двух собак породы алабай, одна из которых напала на мальчика. Об этом 13 июля «Известиям» рассказала мама пострадавшего ребенка Екатерина.

По словам женщины, инцидент произошел 10 июля во Всеволожском районе. Миша вместе с братом катался на велосипеде в Куйвозовском поселении. Дети проезжали мимо вольера на въезде на базу «Город мастеров», где живут два алабая. В этот момент туда подошел пьяный сотрудник и выпустил собак на улицу.

«…пришел пьяный сотрудник [с местной стройки]. Мы его знаем, это наш бывший сосед. И он пошел кормить скорее всего [собак]. Он открыл вольер, и собаки выбежали. Белый алабай мимо Миши прошел, и вот этот сотрудник сказал: «Не бойся, они не кусаются». Ну и ребенок остался стоять», — рассказала мама детей.

Она отметила, что у семьи уже жил алабай, поэтому мальчик знал, что нельзя делать резких движений. Он медленно повернул голову и увидел, как вторая собака бежит на него. Пес повалил Мишу на землю и начал кусать, это заметил пьяный охранник. Мужчина не спеша подошел к ребенку и отогнал животное.

После нападения Мишу увезли в местную больницу. Из-за крупных прокусов медикам пришлось наложить ему швы. Также мальчику потребовалась помощь психиатра — сейчас ребенок боится выходить на улицу.

«У него прокусы двух рук и шов 7 см на левой ягодице. До 25-го числа нельзя сидеть, нельзя лежать на спине. Мы пьем антибиотики, мы делаем прививки от бешенства, мы ходили к психиатру и теперь будем принимать таблетки, которые он нам выписал», — сказала Екатерина.

Родители пострадавшего мальчика не смогли найти хозяина псов. Они поговорили с владельцем участка, где живут алабаи, но тот заявил, что собаки ему не принадлежат. Зато выяснилось, что пес, покусавший Мишу, является помесью алабая с бойцовской породой.

«Хозяин двора сказал: «Собаки не мои, а моего брата, он мне их оставил, я ничего не знаю, они просто находятся у меня», — объяснила женщина.

Екатерина указала, что охранник не извинился перед мальчиком и его родственниками, а заявил, что ему должны сказать «спасибо» за то, что он оттащил животное от ребенка, не дав загрызть полностью.

«Они (собаки. — Ред.) огорожены на своей территории. Там стоит забор спереди и еще есть вольер, в котором они сидят. Всё у них там есть. Это просто недосмотр вот этого человека», — добавила мама мальчика.

1 июля сообщалось, что в Липецке две бродячие собаки набросились на 11-летнюю девочку. Псов смогли отогнать находившиеся во дворе пенсионерки. У девочки зафиксированы укусы на ноге. По свидетельствам очевидцев, у собак были бирки на ушах.