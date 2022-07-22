Ветеринар объяснил инцидент с нападением обезьяны на ребенка в Мытищах

Обезьяна могла напасть на ребенка в подмосковных Мытищах из-за желания показать девочке, «кто здесь главный». Об этом в четверг, 21 июля, заявил ветеринарный врач Михаил Шеляков.

«К сожалению, это время от времени случается, маленьких детей обезьяны воспринимают как себе подобных и пытаются с ними конкурировать и показать, кто здесь главный», — сказал он.

По словам специалиста, дети часто моделируют поведение приматов, вызывая негативную реакцию у обезьян.

Также Шеляков отметил, что нападению могла способствовать слабая социализация обезьяны. Это возможно в том случае, если она сбежала, мало общалась с людьми. Ветеринар указал на то, что животное могло находиться в стрессе, поэтому его агрессия отразилась на ребенке.

В четверг стало известно, что в Подмосковье обезьяна сбежала из дома и набросилась на двухлетнюю девочку.

На опубликованных в сети кадрах видно, как животное схватило ребенка за ногу и начало тащить с лестницы. Дети, находящиеся рядом, убежали. Затем обезьяна повалила ребенка на землю, запрыгнула на спину и начала кусать.

На помощь ребенку бросилась женщина, она смогла оттащить его от животного. Ребенок был доставлен в реанимацию, где медики диагностировали у него рваные раны на руках и ногах.

Как выяснили «Известия», дом в Подмосковье, где произошло нападение обезьяны на девочку, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту, бортинженеру космических кораблей Валерию Рюмину.

Так, дочь дважды Героя СССР приютила знакомых из Харькова. Вместе с семейной парой приехала их двухлетняя дочь, которая и пострадала от нападения обезьяны.

Также удалось установить и личность владельца обезьяны. Это адвокат Леонид Розенблюм.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что хозяев искусавшей девочку в подмосковной деревне Терпигорьево обезьяны необходимо привлечь к ответственности и добиться компенсации за причиненный вред здоровью.

Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре инициировать проверку по факту случившегося. Сотрудники выяснят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.