Прокуратура в Подмосковье начала проверку после нападения обезьяны на девочку

Прокуратура проводит проверку после нападения обезьяны на девочку в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в четверг, 21 июля.

«Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением обезьяны», — пояснили в надзорном ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Сотрудники прокуратуры выяснят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки при наличии оснований.

Ранее в этот день в деревне Терпигорьево Московской области обезьяна сбежала из дома и набросилась на двухлетнюю девочку, передает RT. Животное повалило ребенка на землю, запрыгнуло на спину и начало кусать.

Женщина бросилась на помощь ребенку, она смогла оттащить его от животного.

По информации «Известий», девочка, на которую напала обезьяна, находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у нее рваные раны на руках и ногах.

Полиция разбирается в инциденте и устанавливает владельца агрессивной обезьяны, передает НСН.