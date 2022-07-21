Омбудсмен призвала привлечь хозяев искусавшей девочку обезьяны в Подмосковье к ответственности

Хозяев искусавшей девочку в подмосковной деревне Терпигорьево обезьяны необходимо привлечь к ответственности и добиться компенсации за причиненный вред здоровью. Такое заявление в четверг, 21 июля, сделала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Девочка в тяжелом состоянии находится в больнице. Семья приехала из Харькова. Пока непонятно, на каких основаниях животное содержалось в частном зоопарке», — отметила Мишонова в беседе с ТАСС.

По ее словам, личность хозяина уже установлена и специалисты будут добиваться его ответственности и поднимут вопрос о допустимости существования частных зоопарков.

Ранее в этот же день сообщалось, что обезьяна сбежала из дома и набросилась на двухлетнюю девочку.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное схватило ребенка за ногу и начало тащить с лестницы. Дети, находящиеся рядом, убежали. Затем обезьяна повалила ребенка на землю, запрыгнула на спину и начала кусать.

На помощь ребенку бросилась женщина, она смогла оттащить его от животного. Ребенок был доставлен в реанимацию, где медики диагностировали у него рваные раны на руках и ногах.

Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре инициировать проверку по факту случившегося. Сотрудники выяснят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.