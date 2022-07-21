Растерзавшая ребенка обезьяна прорвалась в дом космонавта Рюмина

Дом в Подмосковье, где произошло нападение обезьяны на девочку, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту, бортинженеру космических кораблей Валерию Рюмину.

Как узнали «Известия», дочь дважды Героя СССР приютила знакомых из Харькова, которые приехали в Россию на время проведения спецоперации. Вместе с семейной парой приехала их двухлетняя дочь, которая и пострадала от обезьяны.

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник подтвердил, что девочка, на которую напала обезьяна, приехала с семьей из республики.

Также удалось установить и личность владельца обезьяны. Это адвокат Леонид Розенблюм.

Как сообщалось ранее, 21 июля, в деревне Терпигорьево Московской области обезьяна сбежала из дома и набросилась на двухлетнюю девочку, передавал телеканал RT. Животное повалило ребенка на землю, запрыгнуло на спину и начало кусать.

Женщина бросилась на помощь ребенку, она смогла оттащить его от животного.

По информации «Известий», девочка, на которую напала обезьяна, находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у нее рваные раны на руках и ногах.

Прокуратура начала проверку после нападения обезьяны. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки при наличии оснований.

Рюмин родился в 1939 году в Комсомольске-на- Амуре. Он совершил три полета в космос в качестве бортинженера и дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Космонавт скончался 6 июня.