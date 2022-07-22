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СК возбудил дело после нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следователи возбудили дело по факту нападения обезьяны на ребенка в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа. Об этом 21 июля сообщило управление Следственного комитета РФ по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области, приведшей к травмированию двухлетней девочки в результате нападения обезьяны (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, проводят допросы. Следователь осмотрел место происшествия. Как уточняется, планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести причиненного здоровью несовершеннолетней вреда.

Животное сбежало из дома 21 июля, накинулось на гуляющего на улице ребенка, запрыгнуло на спину и стало кусать. На помощь девочке бросилась женщина, она смогла оттащить ее от обезьяны.По информации «Известий», пострадавшая находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. У нее диагностировали рваные раны на руках и ногах.

Владельцем обезьяны оказался адвокат Леонид Розенблюм. Корреспондент «Известий» Виталий Молев узнал, что у хозяина питомца оказалось множество вольеров с животными.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что хозяев необходимо привлечь к ответственности и добиться компенсации за причиненный вред здоровью.

Как выяснили «Известия», дом в Подмосковье, где произошло нападение обезьяны на девочку, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту Валерию Рюмину. Его семья приютила у себя знакомых из Харькова, которые приехали с двухлетней дочерью, которая и пострадала.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков одной из причин нападения назвал желание обезьяны показать девочке, «кто здесь главный».

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