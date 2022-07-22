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У хозяев растерзавшей ребенка обезьяны оказался целый зоопарк

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У владельцев обезьяны, которая напала на ребенка в подмосковных Мытищах, оказалось множество вольеров с животными. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает корреспондент «Известий» Виталий Молев.

На кадрах видно, что на участке есть озеро, на котором плавают лебеди, а в просторных вольерах находятся собаки и другая живность.

По словам журналиста, хозяева загнали всех животных в помещение, но в клетках остались сторожевые собаки.

Ранее удалось установить и личность владельца обезьяны. Это адвокат Леонид Розенблюм.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что хозяев искусавшей девочку в подмосковной деревне Терпигорьево обезьяны необходимо привлечь к ответственности и добиться компенсации за причиненный вред здоровью.

Ранее местные жители рассказали корреспонденту «Известий», что собаки из частного зоопарка в Мытищах, откуда сбежала обезьяна, которая затем напала на двухлетнюю девочку, иногда «выходили на свободу».

21 июля в Подмосковье обезьяна сбежала из дома и набросилась на двухлетнюю девочку. Ребенок был доставлен в реанимацию, где медики диагностировали у него рваные раны на руках и ногах.

Как выяснили «Известия», дом в Подмосковье, где произошло нападение обезьяны на девочку, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавт Валерию Рюмину. Его семья приютила у себя знакомых из Харькова, которые приехали с двухлетней дочерью, которая и пострадала.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков одной из причин нападения назвал желание обезьяны показать девочке, «кто здесь главный».

Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре инициировать проверку по факту случившегося. Сотрудники выяснят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

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