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Покусавшая девочку обезьяна могла сбежать из-за ремонта вольера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вольеры с животными в деревне Терпигорьево под Москвой, где живет обезьяна, напавшая накануне на двухлетнюю девочку, ремонтировали. Поэтому приматов выпустили на свободу, но не уследили за ними.

Вольеры находятся на границе с лесом. В настоящее время следователи осматривают участок, откуда сбежала обезьяна, искусавшая ребенка. Животное во время осмотра участка сидело спокойно на дереве и не реагировало на происходящее.

Журналисты не смогли поговорить с владельцами дома, где находится частный зоосад, но пообщались с соседями. По их словам, малолетние дети играли на участке, когда на них напал примат, обезьяна искусала двухлетнюю девочку, ее не остановила даже мать, взявшая ребенка на руки. Когда на помощь подбежал отец семейства, животное отвлеклось.

Пострадавший ребенок находится в реанимации, у пациентки множественные рваные раны рук и ног. Состояние девочки медики оценивают как тяжелое.

Со слов местных жителей, однажды обезьяна уже убегала, лет 5–6 назад, инцидентов не случилось. Ее поймали и отнесли в вольер. В доме, где живет примат, мини-зоопарк, отметили соседи владельцев участка.

«Там были обезьяны, достаточно большие собаки. По звукам было достаточно много птиц. До этого собаки иногда выходили, но вреда как такого не давали. Не кусали никого, максимум — тискали», — рассказал житель деревни Илья Антонов.

Хозяевами обезьяны являются адвокат Леонид Розенблюм и его супруга Надежда. Местные говорят, мужчина после инсульта практически не выходит на улицу. За участком присматривает только его жена. По мнению соседей, то, что произошло с обезьяной, стало трагической случайностью.

По информации «Известий», дом, где произошло нападение, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту Валерию Рюмину. Его семья приютила у себя знакомых из Харькова, приехавших с двухлетней дочерью, которая в итоге пострадала.

Как полагают специалисты, обезьяна могла напасть на ребенка из-за слабой социализации. Предполагается, что с животными должным образом никто не работал.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что хозяев необходимо привлечь к ответственности и добиться компенсации.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков одной из причин такой реакции животного назвал желание обезьяны показать девочке, «кто здесь главный». Дети часто моделируют поведение приматов, вызывая негативную реакцию у обезьян.

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Как уточнили в ведомстве, должностные лица не проконтролировали условия содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни.

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