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Пострадавшая от нападения обезьяны в Подмосковье девочка пошла на поправку

Омбудсмен Мишонова: пострадавшая от нападения обезьяны девочка идет на поправку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пострадавшую от нападения обезьяны в подмосковных Мытищах девочку перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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«Девчушка идет на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас все самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

По ее словам, она посетила пострадавшую в больнице вместе с послом Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родионом Мирошником.

«Семья приехала из ЛНР совсем недавно. Собираются остаться на постоянное жительство у нас в Московской области. Мы с семьей на связи. А виновные будут наказаны», — добавила омбудсмен.

Обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка, напала на ребенка на улице накануне. Животное успело нанести серьезные травмы. У двухлетней девочки травмированы пальцы на ногах и руках и порваны сухожилия. Пострадавшую доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Отдел дознания МУ МВД «Мытищинское» возбудил уголовное дело по факту халатности и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как уточнили в ведомстве, должностные лица не проконтролировали условия содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни.

По информации «Известий», дом, где произошло нападение, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту Валерию Рюмину. Его семья приютила у себя знакомых с двухлетней дочерью, которая в итоге пострадала. Сбежало животное из соседнего зоопарка, расположенного на территории частного дома.

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