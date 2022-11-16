Умерла обнаруженная без сознания в бассейне в Новосибирске школьница

Школьница, обнаруженная без сознания на дне бассейна на уроке физкультуры в Новосибирске, скончалась в больнице. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Второклассницу нашли без сознания под водой бассейна одной из общеобразовательных школ днем ранее. Инцидент произошел на уроке физической культуры. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

14 ноября восьмиклассник впал в кому после заплыва в Нижневартовске. Во время занятия в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» 14-летний мальчик оказался вне поля зрения тренера и ушел под воду. Ученика удалось вытащить, в настоящий момент он в коме.