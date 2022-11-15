Школьницу без сознания нашли на дне бассейна на уроке физкультуры в Новосибирске

В Новосибирске второклассницу нашли без сознания под водой в бассейне во время урока физкультуры. В настоящий момент девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Следственном комитете (СК) 15 ноября.

«По предварительным данным, девочка находилась на уроке физической культуры и в какой-то момент оказалась под водой без сознания», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, чтобы разобраться в случившемся. По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе № 197. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

В начале сентября в Москве в плавательном бассейне утонула 13-летняя школьница, которая пришла в учреждение на тренировку. Как рассказал источник «Известий», еще до начала занятий, когда девочка просто плавала, она потеряла сознание. После этого бригада скорой помощи срочно доставила ее в больницу, где ребенка пытались спасти врачи, однако школьница умерла, так и не придя в сознание.