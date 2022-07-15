Забили на буйки: с начала лета в России утонуло 620 человек

С начала купального сезона в России утонуло 620 человек, каждый пятый погибший — несовершеннолетний. Об этом «Известиям» сообщили в МЧС России. В подавляющем большинстве случаев трагедии случились в неприспособленных для плавания местах, многие купальщики были пьяны. За тот же период прошлого года на воде погибло 856 человек. Снижение смертности связано как с сокращением потребления алкоголя, так и с менее жаркой погодой, говорят эксперты. По их словам, важно продолжать просветительскую работу и активнее заниматься оборудованием официальных пляжей.

Алкоголь и невнимательность

К середине лета в российских водоемах погибло 620 человек, в том числе 123 несовершеннолетних, рассказали «Известиям» в пресс-службе МЧС.

— Чаще всего причиной несчастных случаев на воде является купание в необорудованных местах, состояние алкогольного опьянения и отсутствие внимания за детьми , — подчеркнули в МЧС.

Так, в начале июля в реке в Дагестане утонули сразу двое детей — мальчик и девочка в возрасте восьми и десяти лет. Об этом сообщили в местном МВД. Накануне стало известно, что в городе Находка Приморского края утонула десятилетняя девочка. По информации правоохранителей, ребенок с разрешения родителей отправился к водоему с подругой и ее отцом. Во время купания девочка спрыгнула с матраса, но самостоятельно выбраться из воды не смогла. Сейчас инцидентом занимается местная прокуратура.

7 июля в Красноярском крае 50-летний мужчина утонул в реке Ангара, спасая девятилетнего пасынка. Ребенок попал в течение, которое стало уносить его от берега. Отчиму удалось схватить мальчика и передать его очевидцам, но сам мужчина выбраться не смог.

Забили на буйки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

12 июля в Волгоградской области 36-летняя женщина утонула в реке Медведица. Она провалилась в яму на дне водоема, играя с ребенком на мелководье. После чего женщину затянуло в водоворот. В тот же день тело погибшей обнаружили в двух километрах от места происшествия.

Свыше 600 смертельных случаев за полтора месяца лета — внушительный показатель. Однако это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным МЧС, в 2021 году к этому моменту утонувших было больше на 27% — 856 человек. Из них 153 — дети. Всего же за три летних месяца прошлого года в водоемах погибло 995 купальщиков.

Погода поспособствовала

Уменьшение числа трагедий на воде — следствие снижающегося интереса россиян к алкоголю, считает профессор Сеченовского университета, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

— Мы уходим с чрезвычайно высоких уровней потребления алкоголя на душу населения, ситуация постепенно улучшается. Особенно хорошо эта тенденция была заметна до коронавируса. Сейчас она немного замедлилась, но всё равно показатели позитивные, — отметил он.

Кроме того, на статистику влияет и погода. Прошлое лето выдалось в России аномально жарким, напомнил в разговоре с «Известиями» руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Забили на буйки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Если сравнивать самые жаркие летние сезоны, то на первом месте был 2010 год. Но прошлогоднее вместе с летом 1972 года делят второе место. Нынешнее лето на градус-полтора холоднее, чем прошлое, — пояснил он.

Впрочем, даже в этом году температура в июне была выше нормы на 2,4 градуса. Сейчас жара в ряде регионов пошла на спад, но купальный сезон еще продолжается , потому что вода в реках и озерах еще довольно теплая.

— Взрослые сами решают, когда начинать и заканчивать купальный сезон. Главное, быть осторожными. А вот для детей, как говорят врачи, комфортная температура воды начинается с 22 градусов, — пояснил он.

Комфортной для купания температуры воды можно ожидать и в конце июля, и даже в августе, отметил Роман Вильфанд.

Дикие места

В подавляющем большинстве случаев трагедии происходили на необорудованных пляжах. В официальных местах для купания погибло 15 человек, или только 2,4% от общего числа жертв, добавили в МЧС.

Трагедии случаются в несакционированных местах для купания, потому что там нет постоянного наблюдения со стороны спасательных служб , отметил эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.

— Также под поверхностью воды в таких местах часто встречаются посторонние предметы. В природной среде это коряги, остатки деревьев, камни, техногенный мусор. Случается и резкое изменение глубин, выход холодных источников под водой. Человек начинает купаться вроде бы в теплой воде, попадает в холодный поток, у него сводит конечности от резкого перепада температур, он впадает в панику и тонет, — пояснил эксперт.

Забили на буйки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Опасно купаться в таких местах и из-за сильных течений, в том числе подводных. Они не позволяют человеку самостоятельно выбраться на берег, у купальщика заканчиваются силы, когда он пытается в панике бороться с течением, чтобы выплыть в ту же точку, из которой начинал движение.

— Если мы говорим про морское побережье, то в прибрежной зоне достаточно часто даже на мелководье встречаются тягуны. Так называется процесс, когда волна выходит на берег и потом стекает обратно в море. Тягуны бывают достаточно сильными и могут унести человека в сторону от берега. Не обладая специальными навыками, человек пытается бороться с этим течением, плыть в сторону берега, но единственный способ спастись — плыть перпендикулярно ему, — рассказал Александр Старостин.

Чтобы уменьшить число трагедий, необходимо оборудовать больше официальных мест для купания, считает Андрей Демин. Для этого можно использовать не только бюджетные деньги, но и организовать краудфандинг — собрать средства с неравнодушных граждан. По мнению эксперта, можно также ввести рейтинг регионов по показателю трагедий на воде и наличию оборудованных пляжей.

— Было бы очень хорошо, если бы с «провальными» регионами поделились опытом те субъекты, у которых эта статистика минимальная, — считает он.