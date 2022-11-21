На Алтае подросток погиб, врезавшись на тюбинге в автомобиль

В Алтайском крае следователями возбуждено уголовное дело после смерти 16-летнего подростка, погибшего при катании на тюбинге, прицепленном к автомобилю. Об этом сообщила в понедельник, 21 ноября, помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

По ее словам, поздно вечером 20 ноября в селе Сорокино подросток катался на тюбинге, прицепленном к автомобилю ВАЗ-2115. Молодой человек отпустил удерживающий трос, врезался в стоящий на обочине автомобиль и получил смертельные травмы.

«По данному факту проводится проверка, также контролируется ход расследования дела, возбужденного в связи со смертью ребенка», — отметила Антошкина.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По словам Антошкиной, следователи выясняют причины произошедшего, условия проживания и воспитания подростка в семье. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики.

16 ноября сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка при пожаре в Алтайском крае. По данным правоохранительных органов, ребенок был дома вместе с дедушкой. Родители ушли в магазин, а когда вернулись, попросили старшего родственника выйти на улицу и помочь с продуктами. Мальчик остался дома не более чем на 15 минут. Когда взрослые попытались зайти в дом, из двери вырвался огонь. Зайти в помещения оказалось невозможным, возгорание охватило весь дом. Ребенок погиб.