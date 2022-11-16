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Четырехлетний ребенок погиб во время пожара в Алтайском крае

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка при пожаре в Алтайском крае. Мальчик на непродолжительное время остался без присмотра.

Трагедия произошла вечером 15 ноября в селе Нижнекаменка. По данным правоохранительных органов, ребенок был дома вместе с дедушкой. Родители ушли в магазин, а когда вернулись, попросили старшего родственника выйти на улицу и помочь с продуктами. Мальчик остался дома не более чем на 15 минут, пишет altapress.ru.

Когда взрослые попытались зайти в дом, из двери вырвался огонь. Зайти в помещения оказалось невозможным, возгорание охватило весь дом. Ребенок погиб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Для установления причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

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