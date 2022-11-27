Проблемы роста: чем чаще всего болеют российские дети

В России выросло число детей с патологиями психоневрологического профиля. Об этом «Известиям» рассказала заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева. Во многом этому способствовала пандемия коронавируса, но дело не только в ней — рост заболеваемости наблюдался и раньше. Чем чаще всего болеют дети и как укрепить их психику, нервную систему и иммунитет, выясняли «Известия».

Рост заболеваемости

По словам Сакбаевой, одной из причин роста заболеваемости стало увеличение информационной нагрузки на ребенка.

— Школьная программа стала сложнее, произошла интенсификация образования. Плюс детям стали раньше времени давать гаджеты, — отмечает врач.

По словам Сакбаевой, сейчас на прием к неврологам приводят малышей, которые уже в два года играют на родительских смартфонах и планшетах. И у них возникает нарушение развития речи — такие дети начинают говорить гораздо позже своих сверстников.

Если в норме фразовая речь у ребенка формируется к двум с половиной — трем годам — он должен уметь составлять хотя бы предложения из двух слов вроде «мама, дай» или «папа, иди», то сейчас врачам известны случаи, когда дети начинают говорить только к четырем-пяти годам.

— Из-за того, что малыш много сидит за монитором, у него нет мотивации разговаривать, — объясняет собеседница «Известий». — А если ребенок поздно заговорит, то у него, скорее всего, будет и задержка в письменной речи. Он будет хуже читать и писать, а значит, могут возникнуть проблемы в учебе.

Проблемы роста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В случае если ребенок вовремя не начинает говорить, его обязательно нужно показать специалисту. Если у него не выявят каких-то серьезных заболеваний, речь идет о простой педагогической запущенности — родителям нужно менять тактику воспитания малыша.

Влияние гаджетов

Впрочем, гаджеты влияют не только на речь. Из-за них у детей, особенно более старшего возраста, повышается уровень тревожности. И это не зависит от того, во что играет ребенок — он может даже смотреть комедии, но голубой цвет экрана подсознательно создает состояние напряжения и тревоги.

— Кроме того, гаджеты «переносят» детей в виртуальный мир с другими ценностями. Подростки, которые много играют в них, теряют социальные навыки: они не умеют дружить, общаться, конкурировать. Они не развиваются эмоционально и творчески, у них пропадает интерес к другим людям и увлечениям. Можно сказать, что такие игры идут в ущерб всему остальному, — считает Гульжан Сакбаева.

Во взрослом возрасте увлечение гаджетами может привести к игромании и не только — такие люди склонны и к другим видам маний. Им бывает сложно ходить в офис, выстраивать контакты с коллегами, создавать семью. Законы общения, не усвоенные в детстве, обязательно дадут о себе знать.

Поэтому невролог призывает ограничить пользование гаджетами. По ее мнению, до школы детям не стоит давать их вообще, а затем — не более 45 минут в день. Дальше это будет уже серьезная нагрузка для детского организма, нервной системы и психики.

Проблемы роста Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Чем болеют дети

По словам Гульжан Сакбаевой, сегодня у детей и подростков чаще всего диагностируют СДВГ, тревожно-депрессивные нарушения, снижение зрения (миопию), дислексию, дисграфию, сколиоз и плоскостопие. Последние связаны между собой: чаще всего они развиваются из-за сидячего образа жизни детей и низкой активности.

Синдром дефицита внимания и/или гиперактивности (СДВГ) — психоневрологическое поведенческое расстройство, которое возникает в детском возрасте (после четырех лет). Самые распространенные симптомы — невозможность долго концентрироваться, рассеянность, невнимательность, неусидчивость и вспыльчивость.

Врачи выделяют три типа расстройства.

Первый — с преобладанием дефицита внимания. Ребенок не может сосредоточиться, он рассеян, забывчив. Со стороны кажется, что он «летает в облаках».

Второй — с преобладанием импульсивности, когда ребенку сложно сдерживать эмоциональные порывы. Он много говорит, часто перебивает взрослых и сверстников.

Третий — комбинированный. Он объединяет в себе признаки невнимательности и гиперактивности, встречается чаще всего.

Диагноз СДВГ можно поставить только по психолого-педагогической характеристике ребенка: его поведению и тому, насколько он может удерживать свое внимание. Родитель или врач заполняет специальную шкалу оценки, и по сумме баллов можно предположить наличие такого расстройства.

Проблемы роста Фото: ТАСС/Александр Колбасов

— Медикаментами синдром не лечится. Но родители могут помочь ребенку по-другому: организовать режим дня, записать в спортивные секции (боевые виды не рекомендуются), чтобы он больше двигался и тратил свою энергию, — рассказывает собеседница «Известий». — На учебе ему важно делать перерывы каждые 25–30 минут — учитель может просить его раздать тетрадки или протереть доску. Делая уроки, он может отвлекаться: побегать, попрыгать, размяться, перекусить.

Главное в общении с таким ребенком — относиться к нему с пониманием и ни в коем случае не ругать. Гораздо лучше здесь работает поощрение: хвалить за то, что он старался вести себя спокойно, даже если не получилось.

Тревожно-депрессивные расстройства

Тревожно-депрессивные расстройства у детей чаще всего встречаются в подростковом возрасте (13–14 лет). При этом подросток может не говорить родителям о своих проблемах — у него просто меняется поведение.

— Может измениться режим ребенка и его ценности: он долго не может заснуть или поздно встает, отказывается от еды или, наоборот, слишком много ест, теряет интерес к увлечениям, не хочет выходить из дома, встречаться с друзьями и просто замыкается в себе, — рассказывает Гульжан Сакбаева.

Тревожное расстройство проявляет себя постоянным состоянием напряжения — ребенок всё время из-за чего-то переживает, и это мешает ему учиться и общаться с другими людьми.

— Конечно, такое настроение бывает у многих, но оно преходящее и всегда с чем-то связано. А здесь тревога сопровождает подростка постоянно и влияет на другие сферы, выходит на первый план, — объясняет невролог.

На депрессивное состояние указывает подавленное, тоскливое настроение ребенка, снижение способности получать удовольствие от того, что он раньше любил, — будь то сладкое, танцы, игры или книги. Всё это нельзя списывать на «трудный возраст» — нужно обязательно обратиться за помощью к психологу.

По словам Сакбаевой, на рост тревожно-депрессивных расстройств сильно повлияла пандемия коронавируса: и сама болезнь — врачи нередко диагностируют депрессию у переболевших, и карантин. Долгая изоляция, кроме того, привела к ухудшению ситуацию с дислексией и дисграфией — нарушениями чтения и письма у детей.

— Очень часто дети с дислексией и дисграфией приходят с жалобами на головные боли, тревогу или снижение настроения. А когда мы начинаем с ними работать, видим в основе всего дислексию: ребенок неправильно или медленно читает — или читает быстро, но ничего не понимает. А интеллект у него хороший: он видит, что у одноклассников пятерки, а у него двойки, и не понимает почему, — он же не замечает своих ошибок. А потом кто-то уходит в депрессию, кто-то в тревогу, у кого-то болит голова, а причина — нарушение чтения, — говорит врач.

По ее словам, детям с дислексией и дисграфией необходима консультация невролога, чтобы исключить другие неврологические заболевания. Далее коррекцией нарушения чтения и письма уже занимаются нейропсихологи и логопеды.

Вирусы и гастриты

Помимо прочего, дети, как и раньше, часто болеют вирусными инфекциями: гриппом, аденовирусами, респираторно-синцитальными вирусами и инфекциями, протекающими в кишечной форме: ротавирусами, норавирусами и энтеровирусами, говорит в беседе с «Известиями» врач-педиатр Елена Матвеева.

Проблемы роста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пандемия внесла свою лепту и здесь: ковид ослабил иммунитет у многих детей, и они стали более подвержены к восприятию разных вирусов. При этом сам коронавирус дети обычно переносят легче, чем взрослые: выздоравливают в пределах недели и не теряют обоняние.

— Что касается других инфекций, маленькие дети обычно болеют тяжелее. У них слабее иммунитет, не сделаны все необходимые прививки. Законченная вакцинация, которая помогает в профилактике, в основном проходит до года, — рассказывает Матвеева. — Детям в более старшем возрасте тоже необходимо вакцинироваться по графику, национальному календарю.

Дети в возрасте 5–6 лет и ближе к 10 годам часто страдают гастритами: к этому приводит неправильное питание, перекусы и любовь к фастфуду. Поэтому их не стоит водить в рестораны быстрого питания — острая, жирная и жареная еда не подходит для детского организма, отмечает педиатр.

Как защитить ребенка

Укрепить иммунитет ребенка, его психику и нервную систему в первую очередь поможет режим дня. Ложиться лучше не позднее 22 часов, а вставать примерно в одно и то же время, говорит невролог ЦКБ УДП РФ Гульжан Сакбаева.

Проблемы роста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Очень важно гулять на свежем воздухе не менее двух часов в день, правильно питаться, уменьшить нагрузку гаджетами, — добавляет педиатр Елена Матвеева.

Кроме того, у ребенка обязательно должны быть увлечения — например, театральная студия, вокал, танцы или спорт. При этом важно, чтобы подросток много двигался. Если он выбрал шахматы или фортепиано — можно добавить бег или плавание, чтобы компенсировать активность.

— Главное — всё это должно быть без потери детства. У детей должно быть время для себя — для друзей, интересов и ничегонеделания. Если ребенок просто лежит на диване и мечтает, это нормально. Главное, чтобы всё было в меру, — заключает невролог.