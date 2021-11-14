Скользкий путь: что делать в случае провала под лед

В некоторые регионы России пришли холода, там образовался первый лед. Однако специалисты напоминают, что его крепость может быть обманчивой — в стране уже зафиксировано несколько несчастных случаев на замерзших водоемах. О чем необходимо помнить перед выходом на лед и что делать, если человек оказался в воде, — в материале «Известий».

Когда опасно выходить на лед

МЧС России предупреждает об опасности нахождения людей на непрочном льду в связи с первыми несчастными случаями на водоемах в новом осенне-зимнем сезоне. «С наступлением холодов на водоемах в ряде регионов России уже образовался первый лед. МЧС России обращает внимание, что до наступления устойчивой минусовой температуры он еще не прочен», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На днях в Кургане четверо детей провалились под лед, о чем сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков. К счастью, им удалось самостоятельно выбраться из воды.

Скользкий путь Фото: ТАСС/Егор Алеев

В конце октября в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело после гибели двух детей, провалившихся под лед во время катания на коньках. Трое подростков 10–12 лет катались на одном из водоемов, однако лед оказался недостаточно прочным и треснул. В результате два мальчика утонули, третьего спас оказавшийся рядом мужчина. В том же месяце два ребенка шести и десяти лет провалились под лед и утонули в Хабаровском крае. Это произошло во время игры недалеко от искусственного водоема: мальчик выбежал на тонкий лед и провалился, его попытался спасти брат, но тоже оказался под водой.

На днях спасатели обнаружили место провала под лед снегохода на реке Яна в Республике Саха, при этом самих рыбаков пока так и не удалось найти. По предварительным данным, они попали в полынью. На территории Ханты-Мансийского АО в Кондинском районе недавно погиб водитель: он выехал на неокрепший лед на своем автомобиле.

Что делать в случае провала под лед

Для начала необходимо помнить простое правило, способное спасти жизнь, — до наступления продолжительных морозов лед не может быть прочным. Устойчивым считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком. При этом опасными местами на льду водоема считаются: площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или какими-то другими предметами, а также места сбрасывания промышленных вод, сообщил заместитель начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ «МГПСС») Александр Рангаев.

Если же избежать опасной ситуации не удалось и вы провалились под лед, необходимо широко раскинуть руки по кромке и постараться избежать погружения с головой. Согласно рекомендациям МЧС, выбираться из воды нужно только в том направлении, откуда вы двигались. Затем надо постараться выбраться на лед: сначала грудью, потом поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Если выбраться не получается, а верхняя одежда уже намокла, следует сбросить ее с себя в воде (она быстро тяжелеет), после чего необходимо вновь повторить попытку.

Скользкий путь Учения МЧС по спасению людей, провалившихся под лед Фото: РИА Новости/Владимир Корнев

При возможности нужно как можно скорее вызвать спасателей по телефону 01 или 112. В это время выбравшемуся из воды человеку необходимо предпринять ряд действий, чтобы не замерзнуть. Для начала, как бы ни было холодно, нужно снять с себя одежду и выжать ее. Дело в том, что температура кожи человека обычно на 2–5 градусов отличается от средней температуры тела и составляет 31–35 градусов. При нахождении в ледяной воде этот показатель, естественно, снижается: в случае понижения температуры кожи до 29 градусов появляется дрожь, при понижении до 27 градусов у большинства людей наступает кома, а при дальнейшем охлаждении до 21 градуса — смерть. При этом крайне важно держать в данной ситуации голову в тепле, так как через нее теряется до 50% тепла.

Что делать, если вы вдруг стали свидетелем того, как человек провалился под лед? Сначала, естественно, необходимо вызвать спасателей. Если у человека не получается выбраться из воды самостоятельно, нужно попытаться найти какую-то палку или доску, также можно воспользоваться шарфами или ремнями. Добираться до человека необходимо крайне осторожно — ползком, широко расставляя при этом руки или ноги. Не доползая до самого места провала, следует бросить человеку палку или получившуюся из подручных средств веревку. Далее необходимо осторожно вытащить человека на лед и вместе с ним ползком выбираться на сушу.

Как наказывают за несанкционированный выход на лед

Во многих регионах выход на лед в запрещенный период, установленный региональным или городским правительством, помимо прочего может обернуться и штрафом. Такая административная ответственность предусмотрена, например, законом Санкт-Петербурга: штраф может составить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Выезд на лед на транспортных средствах, не приспособленных для такого передвижения, а в запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Предусмотрен штраф или предупреждение за выход на лед в период запрета и в Приморском крае, там сумма взыскания варьируется от 100 до 500 рублей. Выезд на лед автотранспорта может стоить рядовым гражданам от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридическим — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Скользкий путь Фото: ТАСС/Владимир Смирнов