Подледный лов: кто спасет рыбаков-экстремалов

В последние дни ноября в разных концах страны произошло несколько сходных происшествий. В Татарстане трое путешественников выехали на подмерзший водоем на мотовездеходе, выжил один. Там же вытащили из воды тонувшего рыбака. В Приморском крае утонули сразу два автомобиля. Почему экстремалы в начале каждой зимы продолжают выходить на тонкий лед и как их остановить — разбирались «Известия».

Вернулись к проруби

Две машины рыбаков ушли под лед в Приморье, рядом с поселком Тавричанка. Участники событий сами сняли происшествие на видео и выложили ролик в соцсети. На кадрах видно: лед настолько тонок, что на него было бы опасно выйти и человеку, однако рыбаков это не остановило.

В конце ноября республиканское управление МЧС по Татарстану сообщило о спасении провалившегося под лед мужчины : он отправился ловить рыбу на реку Ик у села Новый Мелькень. Очевидцы заметили, как он кричит и просит о помощи. Спасатели обнаружили рыбака в 500 м от берега, добрались до него с помощью катера на воздушной подушке и с признаками переохлаждения передали медикам.

Подледный лов Фото: ТАСС/МЧС РФ

В Татарстане, в самых популярных местах для зимней рыбалки, организовано девять временных спасательных постов, которые будут работать, пока лед не установится окончательно. Однако несчастные случаи продолжаются: в конце прошлой недели на Шешме у села Каратаевка провалились в воду трое мужчин, которые выехали на лед на мотовездеходе. Живым нашли только одного.

Сотрудники МЧС раздают рыбакам памятки о необходимости соблюдать меры безопасности, однако их действие очень краткосрочно: в минувшие выходные инспекторы ГИМС во Владимирской области отправились с проверкой к любителям рыбной ловли, но, как пишут СМИ, большинство удивших на время рейда покинули затон Клязьмы, а сразу после него вернулись . При этом трагедия во Владимирской области в этом году уже произошла: рыбак провалился под лед в Петушинском районе и погиб.

В докладе МЧС говорится, что в течение 2019 года из-за несоблюдения мер безопасности на льду погибло 102 человека. Это значительный рост относительно 2018 года, когда погибли 70 человек.

Косметические штрафы

Людей, судя по всему, не останавливают ни страх смерти, ни штрафы, которые установлены в ряде регионов России. Юристы Ильнур Хамидуллин и Денис Красноярцев рассказали «Известиям», что в целом Кодексом об административных правонарушениях России не предусмотрено ответственности за выход на тонкий лед, однако этот пробел регионы устраняют самостоятельно. Например, в Татарстане ответственность установлена республиканским КоАПом — там есть ст. 3.10 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Татарстан».

— Ответственность за нарушение данных требований, выход на лед при толщине льда менее 7 см, для граждан — предупреждение или штраф от 1,5 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — штраф от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей , — сообщили юристы.

Такие же статьи КоАПа есть и в других регионах — например, это прописано в законе Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях». Требования и ответственность аналогичны.

В Приморье, как сообщили «Известиям» в краевом ГУ МЧС, штрафы тоже установлены на местном уровне, но в значительно меньшем размере: от 100 до 500 рублей за выход на лед в период запрета, а за выезд транспорта — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 3 тыс. до 5 тыс. для должностных лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. для юрлиц. В зимний период 2019–2020 годов в Приморье было составлено 43 протокола об административных правонарушениях за выезд автотранспорта на лед.

Подледный лов Фото: ТАСС/МЧС РФ

В ГУ МЧС отмечают, что с наступлением периода становления ледового покрова также проводятся профилактические месячник безопасности в зимний период и акция «Безопасный лед», в рамках которых с рыбаками проводят беседы.

Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат , профессор Янис Юкша назвал штрафы, которыми наказываются подобные проступки, косметическими. По его словам, они «никак не могут повлиять на желание людей все-таки выехать на лед».

— Тратятся огромные силы и средства, для того чтобы спасти этих людей, спасти технику, транспортные средства, которые провалились под лед , — сказал он «Известиям». — Поэтому штрафы, я считаю, должны быть изменены, конечно, в большую сторону, чтобы они стали настолько жесткими и неприятными, что рыбаки сами перестали бы совершать подобные действия. А всю спасательную операцию обсчитать и счета выставить через суд несознательным лицам. Закон должен жестко работать, а если он не работает в таком виде, значит, надо изменять правила и делать его более рабочим и соответствующим действительности.

Он заметил, что есть правила пользования водными объектами, которые «являются собственностью государства».

— Главный момент заключается в том, что никакие транспортные средства и автомобили не имеют права в зимний период на этот лед выезжать , — отметил Юкша. — Более того, существуют определенные особо охраняемые территории, к которым вплотную примыкает водоем и где использование транспортных средств запрещено.

Пора идти

— Рыбаки идут на лед, потому что в этот период интенсивность клева достаточно высокая , — объяснил «Известиям» главы Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Михаил Вишневский. — Кислорода много в воде, неплохая рыбалка получается. А есть рыбаки, которые в принципе уважают зимнюю рыбалку больше, чем летнюю. Но это игра со смертью.

Глава Федерации рыболовного спорта Татарстана Олег Гарипов отмечает, что рыбаки очень ждут момента, когда можно выйти на первый лед.

— Людей толкают на лед соцсети, — заявил он «Известиям». — Рыбаки ждут, просматривают соцсети, когда кто-то начнет ловить. И вот кто-то выкладывает фотографии с хорошей пойманной рыбой, и у людей что-то щелкает: пора идти! А лед еще очень тонкий. Каждый раз у них срабатывает: кто угодно может провалиться, но только не я .

Представитель Федерации рыболовного спорта Саратовской области Семен Хает заметил, что лед считается безопасным, когда достигает толщины 7 см, при 10 см можно проводить соревнования по рыбной ловле .

Подледный лов Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Но зимний лед хороший, опаснее весенний — он рыхлый, так как его прогревает солнце, — рассказал он «Известиям». — Кажется, что он толстый, но на самом деле пористый — и человек проваливается. Также к камышу подходить нежелательно, там лед позже встает.

Гарипов отмечает, что информации о том, насколько толстый лед, официально найти практически невозможно . По его словам, проверки льда ведутся, но далеко не везде. Информацию о том, где лед уже не опасен, рыбаки получают по сарафанному радио.

— Этим никто не занимался и, думаю, особенно заниматься никто и не будет. Жизнь и здоровье рыбака государством не охраняет — всё на его усмотрение. У нас есть рыболовные места в Ташкирмене и Макаровке, там раньше всего встает лед, — рассказывает он. — Каждый год в одно и то же время там отрывается льдина с рыбаками, и сотрудники МЧС их спасают. Может, штрафы в этой ситуации и спасут кому-то жизнь.

Хает подтверждает: информации о толщине льда в Саратовской области тоже нет. Известно лишь, что хороший лед установился в тупиковых заливах со стоячей водой. По его словам, обычно рыбаки сами выясняют, где лед выдержит человека. Для этого, рассказывает Хает, пешней (лом для создания прорубей) просто бьют по льду. Если сразу пробивается — значит, идти нельзя.

— Проваливаются неопытные или неподготовленные рыбаки , — сказал он. — Подготовленный возьмет пешню, ударит по льду — если он проломится, то никуда не пойдет. И прежде чем идти на лед, можно посмотреть: есть ли тропа, сидят ли рыбаки, стоят ли машины.

В условиях, когда очень хочется заниматься рыбной ловлей по первому льду, но это опасно, помогут специальные приспособления, замечает Михаил Вишневский.