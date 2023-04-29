Жителей столичного региона предупредили о трех волнах заморозков

В центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки, в столичном регионе пройдут три волны похолодания. Об этом 29 апреля сообщил сайт «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«По нашим прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до 0…+2 градусов, в столичном регионе и в соседних областях до −2 градусов, а на севере и востоке Центрального округа и до −3 градусов», — говорится в сообщении.

Похолодание с ночными отрицательными температурами ожидается в столичном регионе в ночь на 2 мая. Также холодная погода и минусовые температуры придут в Москву и области в ночь на 5 мая.

Как отметили синоптики, в Москве в эпоху глобального потепления возвратные заморозки наблюдались даже 15 мая.

Ранее, 27 апреля, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки в Московской области. По его словам, в ночное время 30 апреля в Подмосковье температура воздуха может опуститься до –2 градусов.

Днем в воскресенье температура заметно повысится, до отметки +15…+17 градусов.