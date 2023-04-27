Синоптик предрек ночные заморозки в Подмосковье 30 апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки в Московской области в воскресенье, 30 апреля. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции в четверг, 27 апреля.

По его словам, в ночное время 30 апреля в Подмосковье температура воздуха может опуститься до –2 градусов. В этой связи, как отметил Вильфанд, жителям региона понижение температуры может показаться «обвалом холода» после аномального тепла.

Синоптик рассказал, что наиболее прохладная погода ожидается в субботу, 29 апреля: днем столбики термометров покажут +11…+13 градусов.

«Ночью в воскресенье в Москве температура будет +3…+5 градусов, но по области — до 0 градусов и даже –2 градусов. При прояснении будут заморозки», — приводит слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Днем в воскресенье температура заметно повысится до отметки в +15…+17 градусов, пишет сайт kp.ru. В целом в выходные, по словам Вильфанда, температура воздуха будет около нормы или на 1–1,5 градуса ниже.

Ранее 27 апреля Вильфанд предупредил жителей столицы и области о первой весенней грозе. По его словам, обычно это происходит в мае.

Вильфанд пояснил, что в этот день в атмосфере будет неустойчивость, что позволит создаться условиям «для грозовой деятельности», отмечает телеканал «360». Синоптик добавил, что гроза ожидается очень кратковременная, пишет НСН. В пятницу, 28 апреля, условия для грозы еще будут сохраняться.