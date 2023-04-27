Вильфанд предупредил о весенней грозе в Московском регионе

Жители Московского региона могут ожидать весеннюю грозу уже в четверг, 27 апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг в атмосфере будет неустойчивость, поэтому создаются условия для грозовой деятельности. Москвичи и жители Подмосковья, не все, конечно, смогут увидеть грозу не в начале мая, а уже в конце апреля. Немного опережает свое развитие погода и тут», — сказал он.

По словам метеоролога, гроза будет кратковременная. При этом 28 апреля условия для грозы в столице и Подмосковье сохранятся, добавили в Гидрометцентре.

По предупреждению Гидрометцентра, 27 апреля в столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. При этом в Москве период предупреждения — с 12:00 27 апреля до 20:00. В Подмосковье — с 11:00 до 21:00.

25 апреля Вильфанд сообщал, что в столице 28 апреля последует очередное похолодание. Ожидается дождливая погода с температурой до +13...+15 градусов днем. В ночь на 29 апреля температура воздуха будет опускаться до +1...+5 градусов, а днем — повышаться до 11...+16 градусов тепла.

В столичном регионе за 12 часов выпало больше осадков, чем за весь апрель, сообщил 26 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как прогнозировал 24 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями», с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.