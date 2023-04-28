Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Москве

В субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, жителей Москвы ожидает достаточно дождливая погода. Осадки прекратятся в понедельник, 1 мая, однако на смену им придет порывистый ветер, рассказал «Известиям» 28 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Дождь, который начался в столице в пятницу, будет продолжаться вплоть до середины дня субботы. Причем наиболее сильные осадки ожидаются в ночь на субботу и ранним утром. В общей сложности выпадет до 10 мм осадков. Ближе ко второй половине дня дождь прекратится и начнет проглядывать солнце. Дневная температура, как ожидается, составит +11 … +13 градусов, ночная — +4 … +6», — рассказал Шувалов.

В ночь на воскресенье, по его словам, будет практически безоблачно с температурой +2 …+4. Утром ожидается прохладная, но солнечная погода. Днем температура повысится до +15 …+17 градусов. Ближе к вечеру снова начнется дождь, который будет идти всю ночь.

«В понедельник утром, 1 мая, дождь прекратится. Ожидается облачная погода с прояснениями и температурой +15 …+17 градусов. Однако она будет сопровождаться достаточно порывистым ветром», — подытожил Шувалов.

Ранее, 27 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в столице ожидаются прохладная погода и осадки.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что условия для грозы в Москве и Подмосковье 28 апреля сохранятся.