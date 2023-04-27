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На выходных в Москве ожидаются дожди и похолодание

Тишковец: на выходных в Москве ожидаются дожди и похолодание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На выходных в Москве ожидаются прохладная погода и осадки, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Последние дни апреля — 29-е и 30-е числа — будут прохладными, температура не превысит 10–15 градусов тепла, при этом суббота, 29 арпеля, будет холоднее и дождливее, чем воскресенье, 30 апреля.

«Ночами будет свежо, от 1 до 6 градусов. И дожди», — поделился прогнозом Тишковец с ТАСС.

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Ранее в этот день синоптики поделились прогнозом погоды на 27 апреля. По их словам, в четверг будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 21 градуса тепла.

26 апреля в Гидрометцентре сообщили, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице в четверг, 27 апреля, из-за грозы и ветра.

Ранее, 24 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.

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