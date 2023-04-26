В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности на четверг

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве в четверг, 27 апреля, из-за грозы и ветра. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 26 апреля.

«Гроза, период предупреждения — с 12:00 27 апреля до 20:00 27 апреля. Ветер, период предупреждения — с 12:00 27 апреля до 20:00 27 апреля. Ветер при грозе — до 15 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В Подмосковье 27 апреля «желтый» уровень объявлен с 11:00 до 21:00.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Московской области за 12 часов выпало больше осадков, чем за все прошедшие дни апреля, сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 24 апреля рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.