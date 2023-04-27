Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Мир
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием
Армия
Кадыров заявил об отправке спецназа ОМОН «Ахмат-1» в зону спецоперации
Мир
Байдена уличили в использовании шпаргалки с вопросами журналистов
Мир
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
Мир
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Армия
Российские минометчики отработали по позициям ВСУ в районе Спорного
Мир
Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара
Мир
МИД Швеции заявил о неразмещении ядерного оружия после вступления в НАТО
Общество
Роспотребнадзор начал проверку продукции Johnson & Johnson
Происшествия
В Коломне обрушилась стена здания больницы
Экономика
Менеджеры «Роснефти» возглавили отданные под внешнее управление фирмы
Происшествия
Проехавший на красный водитель сбил двух мотоциклистов в центре Москвы
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 21 градуса тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 27 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью похолодает до +6.

Днем прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/c, ночью — южный ветер, его скорость составит 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 745–746 мм ртутного столба.

Жара, апрель: температура в Москве достигла значений середины весны
Какие погодные аномалии ждут россиян до конца месяца

Ранее, 26 апреля, в Гидрометцентре сообщили, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице в четверг, 27 апреля, из-за грозы и ветра.

24 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что на неделе атмосферное давление будет немного падать, но в целом погода продолжит радовать. Ожидается чуть больше облачности, но температурный режим сохранится.

До этого, 19 апреля, специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023