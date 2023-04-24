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Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе

Синоптик Цыганков: на неделе будет «побольше облачности», но температурный режим сохранится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидается в Москве на неделе с 24 по 30 апреля.

В беседе с RT в воскресенье, 23 апреля, специалист отметил, что апрель в этом году выдался уникальным. Температура воздуха всё время выше нормы, осадков практически нет, много солнца. Такая погода стоит благодаря антициклону и области высокого давления.

На неделе атмосферное давление будет немного падать, но в целом погода продолжит радовать. Ожидается чуть больше облачности, но температурный режим сохранится.

В понедельник облачность будет переменной, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +20…+22 градусов, ветер южный до 7 м/с. Во вторник также будет переменная облачность, на юго-западе области возможны осадки. Ночью столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем — +20…+22 градуса. Ночью в среду ожидается +9…+11 градусов, днем — +19…+21 градус, ветер южный до 10 м/с. В четверг ночью прогнозируется +6…+11 градусов, а днем — +17…+22 градуса, ветер будет слабым.

В пятницу, а также на выходных, согласно предварительному прогнозу, погода будет облачной.

«Ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов. В субботу +5…+10 градусов ночью и +13…+18 градусов днем. Ветер будет западным», — заключил Цыганков.

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24 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ожидается в столице 1 мая. По предварительным подсчетам, будет облачно с прояснениями, ночью столбики термометров покажут +5…+10 градусов, днем — +13…+18 градусов, пройдет небольшой дождь, отмечает телеканал «360».

23 апреля на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G4, что означает «очень сильная». Это значит, что возможны нарушения в спутниковой и низкочастотной радионавигации. Также полярные сияния могут опуститься до тропиков.

23 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице на майские праздники ожидается похолодание, возможны кратковременные дожди. Как отмечает Федеральное агентство новостей, 1 мая погода будет прохладной с температурой от +4 до +15 градусов, что на 3–4 градуса ниже нормы.

22 апреля Вильфанд отмечал, что понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве. Температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает Life.ru, с начала апреля в Москве выпало 5,8 мм осадков, что значительно ниже нормы в 44 мм. Ранее такое наблюдалось лишь в 2010 и 2011 годах.

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