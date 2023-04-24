Реклама
Прямой эфир
Мир
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк
Мир
Зеленский объяснил значение захвата Артемовска для России
Культура
Актер Станислав Любшин отметил 90-летие на сцене МХТ им. А.П. Чехова
Мир
Почти 70% республиканцев поддержали выдвижение Трампа на пост президента США
Общество
Ученые зафиксировали очень сильную магнитную бурю на Земле
Мир
Экс-президента Перу Алехандро Толедо экстрадировали из США
Мир
В парламенте Венгрии призвали Киев дать Закарпатью автономию
Мир
The Guardian предрекла толчок от Запада к переговорам России и Украины уже осенью
Общество
В Aurora Hunters рассказали о северном сиянии в Центральной России
Мир
В Китае устроили световое шоу в честь дня основания военно-морского флота НОАК
Мир
В Венгрии заявили о необходимости одобрения РФ для вступления Украины в НАТО
Спорт
Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
Мир
ФРГ и Египет эвакуировали своих граждан из Судана

Ученые зафиксировали очень сильную магнитную бурю на Земле

Институт прикладной геофизики: на Земле зафиксирована магнитная буря уровня G4
0
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Земле за последние 24 часа зафиксировали магнитную бурю уровня G4, что означает «очень сильная». Данные опубликовали на сайте Института прикладной геофизики в воскресенье, 23 апреля.

По результатам наблюдений, в настоящий момент степень возмущенности магнитного поля Земли равна 4. Это значит, что возможны нарушения в спутниковой и низкочастотной радионавигации. Также полярные сияния могут опуститься до тропиков.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 — экстремально сильную. Они могут длиться от пары часов до нескольких суток.

Буря на сердце: ученые исследовали влияние космоса на здоровье
Возможность гипертонических кризов, инфарктов и инсультов растет во время геомагнитных возмущений

Известно, что магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. Из-за сильной солнечной активности в воскресенье, 23 апреля, северное сияние могли наблюдать жители всей Центральной России, в том числе в Москве.

В тот же день, 23 апреля, заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова рассказала, что магнитные бури, как и полярное сияние, не влияют на здоровье человека. По ее словам, об этом свидетельствуют современные исследования.

До этого, 17 апреля, доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал о воздействии на людей пика солнечной активности. Он посоветовал людям с чувствительной кожей относиться внимательнее к своему здоровью в периоды высокой солнечной активности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023