Ученые зафиксировали очень сильную магнитную бурю на Земле

На Земле за последние 24 часа зафиксировали магнитную бурю уровня G4, что означает «очень сильная». Данные опубликовали на сайте Института прикладной геофизики в воскресенье, 23 апреля.

По результатам наблюдений, в настоящий момент степень возмущенности магнитного поля Земли равна 4. Это значит, что возможны нарушения в спутниковой и низкочастотной радионавигации. Также полярные сияния могут опуститься до тропиков.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 — экстремально сильную. Они могут длиться от пары часов до нескольких суток.

Известно, что магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. Из-за сильной солнечной активности в воскресенье, 23 апреля, северное сияние могли наблюдать жители всей Центральной России, в том числе в Москве.

В тот же день, 23 апреля, заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова рассказала, что магнитные бури, как и полярное сияние, не влияют на здоровье человека. По ее словам, об этом свидетельствуют современные исследования.

До этого, 17 апреля, доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал о воздействии на людей пика солнечной активности. Он посоветовал людям с чувствительной кожей относиться внимательнее к своему здоровью в периоды высокой солнечной активности.