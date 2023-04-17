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Физик рассказал о воздействии на людей пика солнечной активности

Физик Богачев предупредил о пике солнечной активности в 2024 году
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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Самочувствие некоторых людей может измениться из-за максимальной активности Солнца в нынешнем одиннадцатилетнем цикле. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал в интервью радио Sputnik доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, пик солнечной активности следует ожидать в конце 2023–начале 2024 года. Под активностью понимаются множество вспышек на Солнце, магнитные бури. Это стабильный цикл, он легко прогнозируется.

Ученый считает, что повышения солнечной активности не стоит опасаться, поскольку это обычное явление.

«Не надо этого бояться, как минимум по двум причинам. Во-первых, это характерная особенность Солнца, как пульс у человека. Если пульс пропадает или дает сбой, это более опасно, чем если он работает стабильно. Бояться нужно не максимумов, а каких-то сбоев. Вторая причина — цикл циклу рознь. Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023–2024 годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения», — сообщил он.

Тем не менее, Богачев посоветовал людям с чувствительной кожей относиться внимательнее к своему здоровью в периоды высокой солнечной активности.

«Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов — это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности. Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно», — заключил он.

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Ранее, 6 марта, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что вспышки на Солнце могут приводить к геомагнитным бурям, а также создавать помехи в работе приборов.

В тот же день сообщалось о произошедшем на Солнце взрыве. Уточнялось, что из-за колебаний магнитного поля Земли жители Северной и Южной Америки несколько часов оставались без коротковолнового радиовещания.

В январе на Солнце также зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса Х. Ей предшествовало несколько вспышек малой мощности.

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