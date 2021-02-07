 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Экс-главу поселка застрелили в отделе полиции в Махачкале
Мир
Шмыгаль рассказал о планах Украины отказаться от угля к 2030 году
Спорт
«Ювентус» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу
Наука
Ракетный модуль «Ангара» переправят в Москву для завершения проверок
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал
Спорт
Состоялся второй день первого этапа Кубка мира по бахам
Мир
Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании
Мир
Боррель охарактеризовал отношения Евросоюза и России
Спорт
Фигуристка Евгения Медведева хочет попробовать себя в качестве тренера
/

Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде

Новые конструкции защитят аппараты, летающие около раскаленных объектов и на гиперзвуковых скоростях
Фото: Global Look Press/Cover Images
Главный слайд
Начало статьи
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
2021-02-03 18:22:40">
2021-02-03 18:22:40
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработка российских ученых позволит подлететь к Солнцу ближе, чем это могут сегодня зарубежные космические аппараты. В МАИ создали методику проектирования тепловой защиты конструкций аэрокосмической техники. В частности, исследователи предлагают использовать для тепловых экранов легкие высокопористые ячеистые материалы на основе стеклоуглерода. Они также пригодятся для теплозащиты аппаратов, летающих на гиперзвуковых скоростях.

Урок Икару

Информация о процессах на Солнце позволяет проверить множество астрофизических гипотез и спрогнозировать состояние околоземного космического пространства. Однако автоматические межпланетные станции, изучающие светило, подвергаются экстремальному тепловому воздействию, что затрудняет их близкий подход к звезде. Для сохранения работоспособного состояния конструкции требуется специальная защита.

Не сгореть у Солнца
Cолнечный зонд  NASA Parker Solar Probe

Cолнечный зонд NASA Parker Solar Probe

Фото: Global Look Press/Bill Ingalls
Наша светлость: найден еще один источник энергии в звездах
Ученые получили первое экспериментальное подтверждение термоядерных процессов CNO-цикла на Солнце

Разработка ученых из МАИ позволит приблизиться к Солнцу на расстояние восьми солнечных радиусов (5,568 млн км) и провести измерения параметров солнечного ветра в ближайшей окрестности звезды. Эта миссия была бы уникальной — пока ни один космический аппарат не приближался к Солнцу на такое расстояние. Американский зонд Parker Solar Probe в декабре 2024 года планирует подойти к объекту на расстояние в 8,9 солнечного радиуса.

Ученые разработали метод оптимального проектирования многослойной тепловой защиты, позволяющий рассчитать совокупность характеристик структуры высокопористого материала: пористость и диаметр ячеек совместно с толщиной слоев многослойной теплоизоляции. Это обеспечит минимальную массу тепловой защиты при соблюдении заданных ограничений на максимальные температуры.

Проект посвящен созданию метода проектирования тепловой защиты космических аппаратов, — рассказала младший научный сотрудник кафедры «Космические системы и ракетостроение» института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Маргарита Салосина. — При разработке аэрокосмических конструкций необходимо минимизировать массу тепловой защиты. Один из путей решения этой проблемы связан с применением теплозащитных и теплоизоляционных материалов низкой плотности.

Не сгореть у Солнца
Ракета United Launch Alliance Delta IV запускает солнечный зонд NASA Parker Solar Probe, Флорида, США 

Ракета United Launch Alliance Delta IV запускает солнечный зонд NASA Parker Solar Probe, Флорида, США

Фото: Global Look Press/Bill Ingalls
Орбитальная электростанция: между фантастикой и планированием
Сможет ли Китай поставлять энергию на Землю прямо из космоса

В частности, исследователи планируют использовать высокопористые ячеистые материалы на основе стеклоуглерода. Они имеют малую плотность и устойчивы к воздействию высоких температур в вакууме или неокисляющей среде, то есть в разреженном космическом пространстве.

Тайны солнечной короны

В настоящее время в России разрабатывают проект солнечного зонда для исследования светила и его окрестностей. И новая методика может быть при этом востребована.

— Конечно, чем ближе ты к объекту, тем больше о нем узнаешь, — пояснил научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Кирилл Масленников. — Солнце — фантастически интересный объект. В частности, поражает его загадочная корона с температурой в несколько миллионов градусов при том, что сама поверхность звезды в тысячу раз холоднее. Правда, между разработкой метода и запуском корабля может пройти много лет.

Корабль NASA уже год наблюдает Солнце с близкого расстояния. Год назад к светилу вылетел корабль Solar Orbiter, запущенный Европейским космическим агентством.

1231

Фото: Global Look Press/Cover Images
Эти изображения были сделаны с помощью тепловизора в ультрафиолетовом свете (EUI) космического корабля ESA Solar Orbiter

— Цель таких исследований — узнать природу солнечного ветра и понять, как нагревается солнечная корона, — пояснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Струминский. — В частности, необходимо выяснить элементный состав солнечного ветра. Это поможет ответить на фундаментальные вопросы о том, как устроена наша звезда. Для получения таких сведений важно подлететь к ней как можно ближе.

Космическое дело: физики узнали, что происходит в центре нейтронных звезд
Для этого впервые изучено взаимодействие между протонами и гиперонами — частицами, существующими миллиардную долю секунды

Разработанную в МАИ методику можно использовать также при проектировании элементов для других высокоскоростных летательных аппаратов.

Выбранные для исследования материалы можно применять для защиты аппаратов, летающих на гиперзвуковых скоростях, — рассказал заведующий кафедрой «Космические системы и ракетостроение» института № 6 «Аэрокосмический» МАИ, академик РАН Олег Алифанов. — Ведь когда аппарат летит со скоростью, значительно превышающей скорость звука, его поверхность сильно нагревается. И если поставлена задача создания многоразовой теплозащиты, то ее материал должен быть не только легким, но и достаточно термостойким. Именно такими свойствами обладают высокотемпературные ультрапористые ячеистые материалы. Оптимальное проектирование подобного многослойного теплозащитного покрытия теперь может базироваться на разработанной нами методике.

Россия реализует программу разработки гиперзвукового оружия, и система теплозащиты играет не последнюю роль для его реализации.

Исследования были проведены при поддержке Российского научного фонда.

Справка «Известий»

Тепловая защита солнечного зонда может быть спроектирована с применением различных вариантов конструкции и разных материалов. Например, в российском проекте солнечного зонда («Интергелио-Зонд», главный разработчик АО «НПО Лавочкина») предполагается использовать теплозащитный экран, изготовленный из термостойкого композиционного материала «Углекон». Максимальная температура теплозащитного экрана в проекте «Интергелио-Зонд» составит 600 °С и обеспечит подход на расстояние 60–70 солнечных радиусов от Солнца. Запуск планируется в 2025 году.

Для американского солнечного зонда Parker Solar Probe и в европейском проекте BepiColombo использовались высокопористые ячеистые углеродные материалы. В проекте Parker Solar Probe максимальная температура теплозащитного экрана достигнет 1400 °С, что даст возможность подойти на расстояние 8,9 солнечного радиуса от Солнца.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021