На Солнце произошла мощная вспышка

Мощную вспышку самого высокого класса Х зафиксировали на Солнце в понедельник, 9 января. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики Росгидромета.

«9 января в 21:50 мск в группе пятен 3184 (на Солнце) зарегистрирована вспышка X1.9 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении института.

Уточняется, что она достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57.

Эта вспышка на Солнце стала 15-й за день. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и 3 средних класса М, отмечает телеканал «Звезда».

По информации специалистов, эта вспышка стала уже третьей с начала 2023 года, сообщает Life.ru. Две подобного класса вспышки ученые зафиксировали 6 января, пишет REGNUM.

В тот же день ученые зафиксировали на Солнце несколько вспышек более низкого класса М.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, отмечает RT. Они могут быть причиной сбоев в работе энергосистем и влиять на пути миграций птиц и животных.

6 января телеканал «360» отмечал, что жители Москвы стали свидетелями уникального астрономического явления — эффекта паргелия, разновидности гало. В небе можно было увидеть сразу два солнца. Одно из светил является оптическим обманом и называется паргелий. Оно возникает из-за преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, находящихся в атмосфере.