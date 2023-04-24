В Aurora Hunters рассказали о северном сиянии в Центральной России
Северным сиянием в воскресенье, 23 апреля, могли насладиться жители всей Центральной России. Об этом рассказала «Известиям» член Ассоциации охотников за северным сиянием (Aurora Hunters) Наталья Крапкина.
«Сейчас нас накрыло облаком солнечной плазмы, наблюдается северное сияние в Санкт-Петербурге прямо над головой, в Новгороде Великом над головой, в Москве на горизонте, в Туле, Казани, по всей Центральной России», — поделилась эксперт.
Также она выразила надежду, что эта солнечная активность продлится достаточное количество времени и россияне «успеют насладиться этим небесным шоу».
Ранее этим же днем, 23 апреля, очевидцы из Санкт-Петербурга поделились кадрами северного сияния в социальных сетях. Явление длилось не больше минуты. Привычный зеленоватый оттенок перебивался розовым.
Жители Москвы также успели насладиться непривычным для региона природным явлением вечером воскресенья и выложить видео в Сеть.
28 февраля жители Подмосковья также смогли увидеть северное сияние.