В Москве прогнозируют заморозки в ночь на 6 мая
В Москве в ночь на 6 мая ожидаются заморозки. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном портале мэра и правительства столицы.
«В ночь на 6 мая ожидаются заморозки. Местами температура может понизиться до минус двух градусов», — говорится в сообщении.
Москвичей призвали соблюдать меры безопасности: ограничить время пребывания на улице, при выходе из дома выбирать теплую одежду и обувь.
Автомобилистам необходимо внимательно следить за дорогой и не допускать аварий.
Накануне пресс-служба Гидрометцентра России сообщала, что в Москве и Подмосковье на ночь и утро 6 мая объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.
Ранее, 1 мая, синоптик Евгений Тишковец заявлял, что май в Москве начнется с похолодания, нормальная температура вернется в столицу в середине месяца. Он уточнил, что в столице в понедельник, 6 мая, возможен снег, на дорогах — гололедица. Температура ночью может опуститься ниже нуля, но днем воздух прогреется до +7...+9.