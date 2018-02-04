Полиция Волгограда арестовала стрелявшего из автомата мужчину

Волгоградские полицейские задержали жителя Краснодарского края, стрелявшего из автомата у памятника танку Т-34.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД, стрелку грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Молодой житель Кубани на улице Землячки стрелял холостыми патронами возле памятника «Танк Т-34 № 18 «Челябинский колхозник».

«У 24-летнего водителя был обнаружен и изъят охолощенный АКМ калибра 7,62 мм. Мужчина был доставлен в отдел полиции», — отметили в пресс-службе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мужчина открыл стрельбу в одном из ресторанов на Малой Сухаревской улице в центре Москвы, ранив охранника и посетителя заведения.